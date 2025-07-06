Тест: Поцелуи в фильмах СССР и не только — угадаете, из каких картин эти сцены, на 9/9?

Есть моменты в кино, которые запоминаются надолго, даже если сам фильм со временем стирается из памяти. Сцена с поцелуем — как раз один из таких моментов! В слиянии губ может быть всё: нежность, тревога, надежда, радость долгожданной встречи или грусть расставания. Режиссёры и операторы подходили к этим кадрам особенно внимательно. Свет, взгляд, паузы, эмоции — всё должно было быть честным и живым, чтобы зритель поверил. И ведь именно эта искренность врезается в память на долгие годы! А вы храните такие добрые и трогательные воспоминания?