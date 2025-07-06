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6 июля, 10:00

Тест: Поцелуи в фильмах СССР и не только — угадаете, из каких картин эти сцены, на 9/9?

Уже успели поцеловать своих близких и признаться в любви? Если нет, то самое время это сделать, ведь сегодня во всём мире отмечают День поцелуя! В честь этого мы решили вспомнить культовые сцены с чмоками из кино.

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saravuth © Freepik © «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saravuth © Freepik © «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Есть моменты в кино, которые запоминаются надолго, даже если сам фильм со временем стирается из памяти. Сцена с поцелуем — как раз один из таких моментов! В слиянии губ может быть всё: нежность, тревога, надежда, радость долгожданной встречи или грусть расставания. Режиссёры и операторы подходили к этим кадрам особенно внимательно. Свет, взгляд, паузы, эмоции — всё должно было быть честным и живым, чтобы зритель поверил. И ведь именно эта искренность врезается в память на долгие годы! А вы храните такие добрые и трогательные воспоминания?

За любовными линиями в кино наблюдать интереснее всего: в них есть и страсть, и страдания, и искренние признания, и чаще всего — счастливый финал в виде свадьбы! Попробуете угадать, из каких семи фильмов СССР эти обаятельные, а иногда и сварливые жёны? Устали от серьёзных картин и хотите окунуться в детство? Тогда самое время вспомнить, из каких восьми советских мультиков эти собаки!

Тест: Обнимашки в культовых фильмах и мультиках — 10/10 наберут лишь тактильные зрители
Тест: Обнимашки в культовых фильмах и мультиках — 10/10 наберут лишь тактильные зрители
Виктория Мишинкина
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