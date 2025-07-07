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7 июля, 04:00

Тест: Гадания на Ивана Купалу — ответьте на 5 вопросов и узнайте, что вас ждёт в любви в 2025-м

В мире, где так легко запутаться в людях и чувствах, найти надёжного спутника бывает очень непросто. Этот тест поможет понять, куда стоит направить своё внимание, чтобы встретить настоящую любовь!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MillaF, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MillaF, © Freepik

С давних времён на Ивана Купалу девушки плели венки, пускали их по воде, прыгали через костёр и, конечно, гадали! Молодёжь хотела узнать, будет ли любовь и что ждёт впереди. В такие дни особенно сильно чувствуется желание поверить в знаки и в то, что судьба где-то рядом подаёт нам таинственные сигналы. Сейчас мир стал другим — меньше мистики, больше техники, однако потребность понять, куда приведут наши чувства, осталась. И пусть современные гадания не требуют венка из ромашек — они всё так же помогают остановиться, почувствовать себя и услышать то, что внутри! Этот лёгкий тест — отличный способ не только погрузиться в особенную атмосферу, но и узнать, к каким подаркам судьбы следует быть готовым!

Перед тем как впустить любовь в свою жизнь, самое время заняться собой и прокачать стиль! Почерпнуть вдохновение поможет тест — Угадайте 7 культовых фильмов по героям в солнечных очках! Говорят, что регулярные объятия значительно снижают уровень стресса и способствуют выработке гормона счастья. А если обнять пока некого, то самое время пройти ещё одно испытание и угадать, из каких 10 культовых фильмов и мультиков эти обнимашки!

Тест: Угадайте, кому из именинников принадлежат цитаты — Панкратову-Чёрному или Илону Маску?
Тест: Угадайте, кому из именинников принадлежат цитаты — Панкратову-Чёрному или Илону Маску?
Виктория Мишинкина
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