Число зарегистрированных пользователей в Max превысило 2 млн

Число зарегистрированных пользователей российского мессенджера Max превысило отметку в два миллиона в начале июля 2025 года. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе сервиса.

MAX — российская цифровая платформа, объединяющая пользовательские и бизнес-сервисы. Пользователям доступны мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений, отправки крупных файлов и денежных переводов. Платформа также включает экосистему мини-приложений и чат-ботов для бизнеса. MAX работает на мобильных устройствах, в десктопной версии и через веб-браузер, а также представлен во всех популярных магазинах приложений. Ранее мессенджер был внесён в реестр отечественного ПО. Правообладатель сервиса — компания «Коммуникационная платформа», входящая в структуру VK.