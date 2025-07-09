Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 09:26

Число зарегистрированных пользователей в Max превысило 2 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romanchini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romanchini

Число зарегистрированных пользователей российского мессенджера Max превысило отметку в два миллиона в начале июля 2025 года. Об этом сообщили Life.ru в пресс-службе сервиса.

«В начале июля количество пользователей Max превысило отметку в два миллиона», — подтвердили в компании.

В Кремле высказались о переходе в новый российский мессенджер
В Кремле высказались о переходе в новый российский мессенджер

MAX — российская цифровая платформа, объединяющая пользовательские и бизнес-сервисы. Пользователям доступны мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений, отправки крупных файлов и денежных переводов. Платформа также включает экосистему мини-приложений и чат-ботов для бизнеса. MAX работает на мобильных устройствах, в десктопной версии и через веб-браузер, а также представлен во всех популярных магазинах приложений. Ранее мессенджер был внесён в реестр отечественного ПО. Правообладатель сервиса — компания «Коммуникационная платформа», входящая в структуру VK.

Больше новостей по теме читайте на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • vk
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar