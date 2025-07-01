В Кремле высказались о переходе в новый российский мессенджер

Кремль начнёт пользоваться новым многофункциональным российским мессенджером, как только тот выйдет на полноценный уровень работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, в полноформатном рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться», — заверил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что для полноценного развития российскому продукту необходима конкуренция со стороны других сервисов, в том числе иностранных. Без этого, по его словам, развитие может застопориться.