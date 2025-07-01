В Кремле высказались о переходе в новый российский мессенджер
Песков: Кремль перейдёт в российский мессенджер, когда тот полностью заработает
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Кремль начнёт пользоваться новым многофункциональным российским мессенджером, как только тот выйдет на полноценный уровень работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, в полноформатном рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться», — заверил представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что для полноценного развития российскому продукту необходима конкуренция со стороны других сервисов, в том числе иностранных. Без этого, по его словам, развитие может застопориться.
Ранее сообщалось, что российский мессенджер Мax уже собрал первый миллион пользователей. За несколько недель через него было отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. Большинство аудитории — владельцы Android-устройств (75%). Пользователи iOS составляют 23%, а ещё 2% приходится на версию для ПК. Наиболее активны жители Москвы, Петербурга, Казани и Краснодара.