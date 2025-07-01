Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 10:34

В Кремле высказались о переходе в новый российский мессенджер

Песков: Кремль перейдёт в российский мессенджер, когда тот полностью заработает

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Кремль начнёт пользоваться новым многофункциональным российским мессенджером, как только тот выйдет на полноценный уровень работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, в полноформатном рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться», — заверил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что для полноценного развития российскому продукту необходима конкуренция со стороны других сервисов, в том числе иностранных. Без этого, по его словам, развитие может застопориться.

Путин поручил обеспечить доступ к госуслугам и банкам в российском мессенджере
Путин поручил обеспечить доступ к госуслугам и банкам в российском мессенджере

Ранее сообщалось, что российский мессенджер Мax уже собрал первый миллион пользователей. За несколько недель через него было отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. Большинство аудитории — владельцы Android-устройств (75%). Пользователи iOS составляют 23%, а ещё 2% приходится на версию для ПК. Наиболее активны жители Москвы, Петербурга, Казани и Краснодара.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar