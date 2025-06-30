Первый миллион пользователей зарегистрировался в мессенджере Мax

Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере МАХ, за несколько недель было отправлено 14 миллионов сообщений, совершено более 420 тысяч звонков.

Больше всего пользователей МАХ — на Android (75%), на iOS — 23% и 2% — на версии для ПК. Наиболее активно на платформе регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.