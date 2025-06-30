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30 июня, 10:39

Первый миллион пользователей зарегистрировался в мессенджере Мax

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Первый миллион пользователей зарегистрировался в российском мессенджере МАХ, за несколько недель было отправлено 14 миллионов сообщений, совершено более 420 тысяч звонков.

Больше всего пользователей МАХ — на Android (75%), на iOS — 23% и 2% — на версии для ПК. Наиболее активно на платформе регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

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MAX — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На платформе доступны мессенджер с аудио и видеозвонками, чатами, голосовыми сообщениями, отправкой больших файлов и денежных переводов. В платформу также интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов. МАХ доступен во всех магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. Ранее российский мессенджер был включён в реестр отечественного программного обеспечения. Правообладателем MAX является компания «Коммуникационная платформа», которая входит в структуру VK.

Александра Вишнякова
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