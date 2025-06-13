ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 18:47

Мессенджер Max внесли в реестр российского программного обеспечения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Российский мессенджер Max включён в реестр отечественного программного обеспечения. Запись датирована 6 июня. Данные об этом появились в официальном перечне.

Правообладателем мессенджера является компания «Коммуникационная платформа», которая входит в структуру VK. Ранее сообщалось, что при успешной интеграции государственных сервисов Max может стать российским аналогом китайского WeChat. Бета-версию приложения планируется запустить этой весной на платформах iOS и Android.

В Минцифры рассказали о важном преимуществе национального мессенджера
В Минцифры рассказали о важном преимуществе национального мессенджера

Минцифры ведёт техническую подготовку к запуску сервисов, которые будут встроены в национальный мессенджер. Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, в приложение добавят цифрового помощника. Он сможет подсказывать пользователю, какие условия необходимо выполнить, подавать документы от его имени и передавать подтверждающие материалы прямо в чат.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar