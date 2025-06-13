Мессенджер Max внесли в реестр российского программного обеспечения

Российский мессенджер Max включён в реестр отечественного программного обеспечения. Запись датирована 6 июня. Данные об этом появились в официальном перечне.

Правообладателем мессенджера является компания «Коммуникационная платформа», которая входит в структуру VK. Ранее сообщалось, что при успешной интеграции государственных сервисов Max может стать российским аналогом китайского WeChat. Бета-версию приложения планируется запустить этой весной на платформах iOS и Android.