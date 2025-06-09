Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 10:48

В Минцифры рассказали о важном преимуществе национального мессенджера

Министр Шадаев: В нацмессенджере запретят авторизацию через подменные номера

В нацмессенджере запретят авторизацию через подменные номера. Обложка © freepik

В нацмессенджере запретят авторизацию через подменные номера. Обложка © freepik

Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что в национальном мессенджере будет исключена возможность авторизации с использованием подменных или виртуальных номеров. Это заявление прозвучало на заседании Комитета Госдумы по информполитике.

«Говорить, что какие-то сверх требования по идентификации возникают, нельзя, но при этом будет исключена возможность использование подменных номеров, виртуальных номеров», — отметил министр.

Песков: Российские мессенджеры не должны уступать зарубежным аналогам
Песков: Российские мессенджеры не должны уступать зарубежным аналогам

Напомним, ранее в Госдуму был внесён проект закона о создании единой цифровой платформы, которая свяжет пользователей, бизнес и государство. Ожидается, что закон примут в июне, а платформа начнёт работать до конца года. Мессенджер упростит доступ к госуслугам: встроенный цифровой помощник будет подсказывать, что нужно сделать, подавать документы за пользователя и отправлять подтверждения прямо в чат.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar