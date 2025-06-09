В Минцифры рассказали о важном преимуществе национального мессенджера
Министр Шадаев: В нацмессенджере запретят авторизацию через подменные номера
В нацмессенджере запретят авторизацию через подменные номера. Обложка © freepik
Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что в национальном мессенджере будет исключена возможность авторизации с использованием подменных или виртуальных номеров. Это заявление прозвучало на заседании Комитета Госдумы по информполитике.
«Говорить, что какие-то сверх требования по идентификации возникают, нельзя, но при этом будет исключена возможность использование подменных номеров, виртуальных номеров», — отметил министр.
Напомним, ранее в Госдуму был внесён проект закона о создании единой цифровой платформы, которая свяжет пользователей, бизнес и государство. Ожидается, что закон примут в июне, а платформа начнёт работать до конца года. Мессенджер упростит доступ к госуслугам: встроенный цифровой помощник будет подсказывать, что нужно сделать, подавать документы за пользователя и отправлять подтверждения прямо в чат.