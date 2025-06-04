Минцифры доложило президенту о работе над национальным мессенджером

Минцифры ведёт техническую подготовку сервисов, которые будут встроены в национальный мессенджер. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, мессенджер станет удобным каналом получения госуслуг: в него встроят цифрового помощника, который сможет подсказывать пользователю, какие условия необходимо выполнить, подавать документы от его имени и передавать подтверждающие документы напрямую в чат.

Новый цифровой мессенджер объединит функции общения и доступа к государственным и муниципальным услугам. Через него можно будет, например, подтвердить возраст, право на льготы или обучение, заселиться в гостиницу, а также удостоверить личность с помощью цифрового ID. Также предусмотрена возможность подписывать документы с использованием электронной подписи и взаимодействовать с образовательными учреждениями.