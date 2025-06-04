Минцифры доложило президенту о работе над национальным мессенджером
Минцифры ведёт техническую подготовку сервисов, которые будут встроены в национальный мессенджер. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По его словам, мессенджер станет удобным каналом получения госуслуг: в него встроят цифрового помощника, который сможет подсказывать пользователю, какие условия необходимо выполнить, подавать документы от его имени и передавать подтверждающие документы напрямую в чат.
Новый цифровой мессенджер объединит функции общения и доступа к государственным и муниципальным услугам. Через него можно будет, например, подтвердить возраст, право на льготы или обучение, заселиться в гостиницу, а также удостоверить личность с помощью цифрового ID. Также предусмотрена возможность подписывать документы с использованием электронной подписи и взаимодействовать с образовательными учреждениями.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о единой цифровой платформе, объединяющей пользователей, бизнес и государство. Речь идёт не только о национальном мессенджере. Пользователи данной платформы смогут подписывать документы с помощью Госключа и использовать её как цифровой ID, электронное удостоверение личности. Предполагается, что закон будет принят в июне, а сама платформа заработает до конца года. В Кремле также не раз говорили, что российские мессенджеры не должны уступать зарубежным аналогам. Между тем VK запустила бета-версию платформы Max — она позволяет обмениваться сообщениями, звонками и файлами до 4 ГБ. Приложение уже доступно в AppStore, RuStore и GooglePlay.
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