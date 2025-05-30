Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 10:26

В Госдуму внесли законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России появится единая цифровая платформа, которая объединит пользователей, бизнес и государственные сервисы. Соответствующие изменения в законодательство были внесены в Госдуму сегодня.

Цель инициативы — ускорить развитие отечественных цифровых решений и собрать их функциональность в одном приложении. Через платформу можно будет подписывать документы с помощью Госключа и использовать её как цифровой идентификатор — в ряде случаев она сможет заменить паспорт, водительские права, студенческий билет или школьную карту.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, особое внимание будет уделено верификации пользователей — это необходимо для повышения безопасности и борьбы с мошенничеством.

«Создание единого приложения, объединяющего преимущества флагманских российских цифровых платформ – это прежде всего ответ на запрос наших граждан на комфортное цифровое взаимодействие с бизнесом и государством», — написал депутат у себя в телеграм-канале.

Песков: Российские мессенджеры не должны уступать зарубежным аналогам
Песков: Российские мессенджеры не должны уступать зарубежным аналогам

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что Минцифры изучало вариант интеграции «Госуслуг» с мессенджером Telegram, но в итоге отказалось от него.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar