Песков: Российские мессенджеры не должны уступать зарубежным аналогам
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В Кремле положительно оценивают перспективу появления российских мессенджеров, однако подчеркивают, что такие сервисы должны быть конкурентоспособными на фоне множества доступных зарубежных аналогов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов 30 мая.
«Создание национального мессенджера — это отличная инициатива, при условии, что он сможет составить достойную конкуренцию зарубежным платформам, которые широко распространены и доступны», — отметил он.
По словам Пескова, в России должно быть не один, а несколько отечественных мессенджеров, потому что развитие возможно только в условиях здоровой конкуренции.
«Это универсальное правило: мессенджеры развиваются по всему миру исключительно в жесткой конкурентной среде», — добавил представитель Кремля.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о единой цифровой платформе, объединяющей пользователей, бизнес и государство. Речь идёт не только о национальном мессенджере. Пользователи данной платформы смогут подписывать документы с помощью Госключа и использовать её как цифровой ID, электронное удостоверение личности. Предполагается, что приложение сможет в ряде случаев заменить паспорт, права, студенческий билет или школьную карту.