Песков: Российские мессенджеры не должны уступать зарубежным аналогам

В Кремле положительно оценивают перспективу появления российских мессенджеров, однако подчеркивают, что такие сервисы должны быть конкурентоспособными на фоне множества доступных зарубежных аналогов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов 30 мая.

«Создание национального мессенджера — это отличная инициатива, при условии, что он сможет составить достойную конкуренцию зарубежным платформам, которые широко распространены и доступны», — отметил он.

По словам Пескова, в России должно быть не один, а несколько отечественных мессенджеров, потому что развитие возможно только в условиях здоровой конкуренции.

«Это универсальное правило: мессенджеры развиваются по всему миру исключительно в жесткой конкурентной среде», — добавил представитель Кремля.