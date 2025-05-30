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30 мая, 10:11

Песков: Российские мессенджеры не должны уступать зарубежным аналогам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле положительно оценивают перспективу появления российских мессенджеров, однако подчеркивают, что такие сервисы должны быть конкурентоспособными на фоне множества доступных зарубежных аналогов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов 30 мая.

«Создание национального мессенджера — это отличная инициатива, при условии, что он сможет составить достойную конкуренцию зарубежным платформам, которые широко распространены и доступны», — отметил он.

По словам Пескова, в России должно быть не один, а несколько отечественных мессенджеров, потому что развитие возможно только в условиях здоровой конкуренции.

«Это универсальное правило: мессенджеры развиваются по всему миру исключительно в жесткой конкурентной среде», — добавил представитель Кремля.

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Марина Фещенко
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