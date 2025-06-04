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Регион
4 июня, 15:25

Путин призвал перевести услуги ведомств на платформу будущего мессенджера РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России все ведомства и финансовые учреждения должны перейти на платформу будущего российского мессенджера при оказании услуг населению. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», — уточнил глава государства.

Путин также попросил правительство обратить пристальное внимание на поддержку интернета, чтобы обеспечить качественную работу отечественного мессенджера.

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Ранее в Госдуму внесли законопроект о единой цифровой платформе, объединяющей пользователей, бизнес и государство. Речь идёт не только о национальном мессенджере. Пользователи данной платформы смогут подписывать документы с помощью Госключа и использовать её как цифровой ID, электронное удостоверение личности. В Кремле также не раз говорили, что российские мессенджеры не должны уступать зарубежным аналогам.

Татьяна Миссуми
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