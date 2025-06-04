Путин призвал перевести услуги ведомств на платформу будущего мессенджера РФ

В России все ведомства и финансовые учреждения должны перейти на платформу будущего российского мессенджера при оказании услуг населению. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», — уточнил глава государства.