Путин поручил обеспечить доступ к госуслугам и банкам в российском мессенджере

Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать развитие отечественного мессенджера. Через него должны стать доступны госуслуги и сервисы банков, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству России с учётом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями», — говорится в документе.

В разработке должны принять участие как правительство, так и Банк России. Основная цель — создание удобного сервиса для общения, с возможностью получать через него ключевые государственные и финансовые услуги. Промежуточный доклад по вопросу президент ожидает до 15 августа.