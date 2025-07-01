Путин поручил обеспечить доступ к госуслугам и банкам в российском мессенджере
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Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать развитие отечественного мессенджера. Через него должны стать доступны госуслуги и сервисы банков, сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству России с учётом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями», — говорится в документе.
В разработке должны принять участие как правительство, так и Банк России. Основная цель — создание удобного сервиса для общения, с возможностью получать через него ключевые государственные и финансовые услуги. Промежуточный доклад по вопросу президент ожидает до 15 августа.
Ранее сообщалось, что российский мессенджер Мax уже собрал первый миллион пользователей. За несколько недель через него было отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. Большинство аудитории — владельцы Android-устройств (75%). Пользователи iOS составляют 23%, а ещё 2% приходится на версию для ПК. Наиболее активны жители Москвы, Петербурга, Казани и Краснодара.