Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 09:20

Путин поручил обеспечить доступ к госуслугам и банкам в российском мессенджере

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать развитие отечественного мессенджера. Через него должны стать доступны госуслуги и сервисы банков, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству России с учётом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями», — говорится в документе.

В разработке должны принять участие как правительство, так и Банк России. Основная цель — создание удобного сервиса для общения, с возможностью получать через него ключевые государственные и финансовые услуги. Промежуточный доклад по вопросу президент ожидает до 15 августа.

Мессенджер Max внесли в реестр российского программного обеспечения
Мессенджер Max внесли в реестр российского программного обеспечения

Ранее сообщалось, что российский мессенджер Мax уже собрал первый миллион пользователей. За несколько недель через него было отправлено 14 миллионов сообщений и совершено более 420 тысяч звонков. Большинство аудитории — владельцы Android-устройств (75%). Пользователи iOS составляют 23%, а ещё 2% приходится на версию для ПК. Наиболее активны жители Москвы, Петербурга, Казани и Краснодара.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar