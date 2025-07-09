Лабубу, пока! Почему зумеры скупают уродцев Вакуку, что это за игрушка и в чём её преимущество

Вакуку — это новый Лабубу. Если вы ещё не успели понять, что за странный набор букв мы только что написали, можете почитать о том, как плюшевые монстры из TikTok захватили умы россиянок и почему всё это похоже на культ вавилонского демона Пазузу. Но скоро ему на смену придёт Вакуку — куда менее пугающая игрушка, которая изначально задумывалась как «клон» Лабубу, но стала сильно отличаться от оригинала. В том числе географией. Например, в Северной Корее вы Лабубу вряд ли увидите, а вот Вакуку имеет все шансы там появиться. Рассказываем, что это за зверь.

Вакуку — кто он такой

Вакуку — это милый дикарь из джунглей. По крайней мере, так написано на официальном сайте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / letsvan_official

Внешне Вакуку представляет собой небольшую плюшевую игрушку с лицом из винила. Монобровь, пухлые щёчки, веснушки, весёлая ухмылка, анимешные глаза, растрёпанные волосы и один торчащий клык — всё это должно отражать характер персонажа и его эстетику. А это — знакомая нам по Лабубу Ugly Cute. То есть игрушки, которые намеренно сделаны так, чтобы выглядеть конвенционально некрасивыми, но всё равно вызывать любовь и умиление. В случае Вакуку дизайнеры сделали ставку как раз на составляющую Cute — скорее всего, он не будет пугать детей так, как это делает сейчас Лабубу.

Но Вакуку не просто игрушка. У этого персонажа есть характер и предыстория. Вакуку — первобытный охотник из джунглей, воин своего племени. Характер у существа дикий, беззаботный и бесстрашный. Его коронная фраза — «Вакуку!» В переводе с языка этого персонажа на английский это go wild, что по-русски может означать «сходить с ума», «беситься», «отрываться». Примерно такой набор действий у этого милого монстрика с лицом ребёнка. Его также представляют как храброго бунтаря, который бросает вызов стереотипам.

История создания Вакуку

Вакуку впервые появился в Китае, в городе Шэньчжэнь. Там придумали дикого ребёнка из джунглей. А совсем рядом — родина Лабубу, Гонконг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / letsvan_official

Вакуку придумала китайская компания Letsvan в 2022–2023 годах в городе Шэньчжэнь. В 2024 году, когда Лабубу заметили на сумке певицы Лисы из k-pop группы Blackpink, первые монстрики с монобровью поступили в продажу, а уже в 2025 году к этому персонажу пришла настоящая популярность. Есть основания полагать, что Letsvan придумала Вакуку, вдохновившись зубастыми плюшевыми фигурками из Pop Mart. Они действительно очень похожи друг на друга. Но и отличий тоже немало.

Вакуку и Лабубу: в чём сходства и в чём различия

Лабубу — из Гонконга, а Вакуку — из Шэньчжэня. Но это не все отличия. Фото © ТАСС / VCG, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / letsvan_official

Отметим, что Лабубу придумали в Гонконге, а Вакуку — в Шэньчжэне. Это соседние города, но условия в них совершенно разные. Гонконг — это специальный административный район Китая, он сохраняет свою автономию, собственную валюту, да и законы там совсем не такие, как в материковой части Поднебесной. А Шэньчжэнь, наоборот, действует по материковым законам, но считается «воротами в Китай» для иностранных инвестиций.

Кроме того, Лабубу старше Вакуку лет на восемь. Все Лабубу — девочки, а вот Вакуку — мальчик. Вдохновение у авторов тоже было разным, зубастые монстрики придуманы на основе скандинавской мифологии в то время, как вдохновением для игрушек с монобровью послужила сама природа. Вакуку чуть полнее, его костюм это, судя по всему, не собственная шерсть, а шкуры пойманных мальчиком животных (помним — он охотник). Лабубу — это просто лесные эльфы, которые устраивают безобидные шалости.

Но есть и сходства двух забавных декоративных монстриков. Дизайн действительно очень похож. Вакуку тоже продают в закрытых коробках, чтобы покупатель вплоть до распаковки не знал, какая именно кукла из коллекции ему достанется. А ещё маркетинговая стратегия Letsvan полностью повторяет тот путь, который прошли Лабубу. Первая страна, куда экспортировали мальчика с монобровью, — это Таиланд, то же самое было и с эльфами. Для «пиара» игрушки используют знаменитостей. Если в случае Лабубу это случайное появление в соцсетях у k-pop идола, то его дикий родственник следует чётко срежиссированному сценарию. Сначала с куклой появились китайский инфлюэнсер Эстер Ю, потом Цюань Хунчан привезла её на Олимпиаду в Париже. Следом глава компании Yuehua Entertainment Ду Хуа подарил огромного Вакуку дочери Дэвида Бекхэма. Всё это привело к тому, что в китайских магазинах милых безделушек Miniso Вакуку раскупают со скоростью света.

В чём преимущество Вакуку

Три главных преимущества Вакуку: цена, лицо, новизна. У дикаря с монобровью есть козырь — он относительно безопасен для детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / letsvan_official

В первую очередь зумеры обращают на Вакуку внимание из-за его цены. Обычная Лабубу в официальном магазине Pop Mart стоит 28 долларов, то есть около 2500 рублей. Когда она приезжает в Россию, цена увеличивается где-то до 7000 рублей. В то время как обычный Вакуку обойдётся вам в 59 юаней в обычном магазине Miniso, это приблизительно 700 рублей. До российских маркетплейсов он доезжает тоже в приятной цене — приблизительно 2300 рублей. Кроме того, сеть Miniso, которая продаёт мальчика-охотника, существует даже в Северной Корее. А значит, Вакуку может оказаться в самой закрытой стране мира.

А ещё — Вакуку, несмотря на свою, прямо скажем, кровожадную роль в своей вселенной, не так сильно пугает детей, как Лабубу. Он выглядит мило, у него есть все человеческие черты лица, а ещё дикарь не вызывает эффекта «зловещей долины». При этом возрастное ограничение на Вакуку жёстче: покупать его можно с 17 лет. А ещё Вакуку — это совсем новая игрушка, ей нет и пяти лет.

Краткая история Лабубу

Лабубу впервые появилась в книге комиксов. Но в наше время на комиксах не заработаешь, а вот на коллекционных фигурках — вполне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

А вот Лабубу впервые появилась в далёком 2015 году. Тогда художник из Гонконга Лун Касин создал этого персонажа для своей серии комиксов «Монстры». В детстве Лун жил в Нидерландах, там же познакомился с мифологией викингов и создал милого плюшевого лесного эльфа. Уже в 2019 году на волне успеха комиксов с художником заключил контракт бренд Pop Mart и Лабубу стали покупать фанаты серии. После истории с Лисой из Blackpink в 2024 году популярность монстриков стала расти в геометрической прогрессии, и в 2025-м они стали трендом в России.