Россияне на карандаше из-за цифровой слежки: Как смартфоны выдают вас властям и банкам Телефоны помогают нам общаться. Раньше они символизировали роскошь, а сейчас без них невозможна нормальная жизнь. Но наши маленькие сенсорные друзья — это шпионские станции, которые работают 24/7. Life.ru рассказывает, почему вас найдут за день, если сильно захотят. 9 июля, 10:49 Смартфон — уже давно не просто телефон. Это устройство, которое поможет найти вас всем: от МЧС до коллекторов. Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / msgrowth, © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

В августе 1996 года одна известная в своё время финская компания выпустила первый в мире смартфон — Nokia 9000 Communicator. До «девятитысячной Нокии» всё было чётко: если у устройства есть кнопки, перед вами мобильный телефон; если вы видите сенсорный экран — это точно КПК (карманный переносной компьютер). Вскоре и те и другие оказались в музеях: в 2007 году Apple выпустила первый «айфон». Богатую разнообразием экосистему сотовых телефонов нулевых меньше чем за пять лет выкосило полностью. Ещё лет через пять телефоны стали делиться на два типа: «айфон» и «не-айфон». И с каждым годом разработчики вшивали в свои девайсы всё больше и больше «железа». Чтобы в какой-то момент просто продать своих пользователей всем, кто захотел их купить, причём одновременно и в реальном времени. Рассказываем, как ваши смартфоны следят за вами.

Датчики, которые знают всё

Какие датчики есть в вашем смартфоне? И где они располагаются? Попробуйте на досуге разобрать старый телефон — найдёте много интересного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TimeStopper69

Итак, у вас появился смартфон. Прежде чем включать его, было бы неплохо знать, что у него «под капотом» и какие в нём стоят датчики. А их много, даже слишком. GPS-модуль — с ним у спутников есть круглосуточные данные о том, где устройство находится. Акселерометр распознаёт «причину тряски» — где и в каком положении телефон лежит, трясут ли его, находится ли он в кармане во время бега, или же его горизонтально держат в руках. То есть всё о положении в пространстве. Микрофон — позволяет вам общаться и записывать звук, одновременно устройство постоянно «слушает» вашу речь и реагирует на определённые слова. Например, «Алиса». Несколько камер в смартфоне позволяют Интернету знать, как вы выглядите и как выглядит пространство, где вы находитесь. Ваша квартира, например. Их можно активировать удалённо. Датчики приближения и освещённости понимают: сейчас темно и вы поднесли смартфон к уху. Модули Wi-Fi и сотовой связи постоянно отправляют сигналы, чтобы найти другие устройства или точки доступа. А сенсорный экран с набором больших данных в 2025 году может даже понять, когда вы в стрессе: по частоте и силе нажатий.

Что и как смартфоны делают с вашими данными

Не слишком ли много данных? Для современного неолиберального капитализма их никогда не бывает слишком много. Смартфоны и данные привели Трампа к победе в 2016 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / The KonG

Итак, смартфон собрал с вас «дань»: информацию. Сведения обо всём, что касается вашей жизнедеятельности. Лицо, эмоции, походку, как звучит ваш смех, как вы топаете ножкой, когда гневаетесь, что и как часто вы едите, как дышите, когда спите или волнуетесь и многое другое. Что он теперь будет делать с таким массивом данных? Ответ прост: «сливать» в рекламных целях.

Наверняка у вас было такое: скажешь слово «Турция» — и следующие несколько дней электронные устройства «заваливают» рекламой турфирм, отелей и сервисов по продаже билетов. Это происходит в результате работы экосистемы по обработке ваших данных. Грубо говоря, во всём виноваты рекламные трекеры. Они выслеживают вас быстрее, чем банк или государство, и очень заинтересованы в этом. У каждого смартфона есть уникальный идентификатор устройства. Взаимодействуя вместе с файлами куки на различных сайтах, этот идентификатор показывает, в какие уголки Интернета вы залезали. Внутри каждого популярного приложения есть специальные библиотеки, которые записывают историю вашего пользования этим сервисом. В конце концов ваши данные попадают на DSP — специальную платформу, где хранятся огромные массивы данных и одновременно происходит их продажа разным рекламодателям. К вашему местоположению у них тоже есть доступ — реклама может меняться, если вы заходите, например, в ТЦ.

Смартфоны читают ваши мысли

Иногда реклама появляется, если вы просто о чём-то подумали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

На англоязычных форумах, например Reddit, часто можно увидеть истории о том, как смартфон буквально «прочитал мысли» пользователя. Например, человек подумал о том, что ему нужен новый светильник, — и сразу же в телефоне появляется реклама светильников. Это имеет логичное объяснение. Так как смартфоны часто находятся около вашего лица, он может «засечь» как вы мельком на что-то засмотрелись. Для вас этот процесс прошёл неосознанно, но мозг обработал стимул, а смартфон считал движение глаз. В итоге спустя некоторое время вы начинаете думать о том, на что случайно посмотрели, а телефон — выдавать рекламу этой вещи. И самое страшное — алгоритмы обработки больших данных могут предсказать ваше следующее действие на основе предыдущих — и делают это с большой точностью. То есть они буквально могут угадывать ваши мысли.

Как банки используют данные смартфонов

Банк знает о вас всё и может контролировать вас через своё приложение. Фото © Freepik / garetsvisual

Банки — одни из самых крупных покупателей цифровых данных, им нужно знать о вас всё. Паттерны поведения, стиль трат, контакты из телефонной книги и даже стиль вашего общения в социальных сетях. На основе этих данных финансовые организации составляют ваш клиентский профиль. Регулярно ходите на работу? Общаетесь с проблемными кредиторами? Часто пишете в соцсетях матом? Всё это может влиять на итоговые предложения услуг банка. Например, рискованные клиенты, посетители клубов и казино, получают менее выгодные предложения. А если у вас долг, то данные о перемещениях могут оказаться в руках у коллекторов. Они не имеют права незаконно проникать к вам в дом, но «выловить» должника на улице всё ещё можно.

Как данные смартфонов использует государство

Государство — один из ключевых игроков в этой сфере. Оно заинтересованно в слежке за пользователями смартфонов. Фото © РИА «Новости» / Алексей Майшев

Госорганы хотят и могут за вами следить. Часто для того, чтобы действительно начать перехватывать ваши переписки и присматривать за вашим местоположением им нужно решение суда. Но есть ещё и такая вещь как СОРМ — Система оперативно-разыскных мероприятий. В рамках СОРМ милиция и КГБ могут перехватывать как данные о том, когда и кому вы писали, так и расшифровывать ваши переписки. А по «пакету Яровой» все цифровые компании России обязаны до полугода хранить на серверах содержание разговоров и переписок. До трёх лет хранятся метаданные — кто, кому и во сколько звонил. Так что государство может найти вас меньше чем за полдня, если у вас с собой телефон.

Дивный новый мир со смартфонами, в котором мы живём, всё больше напоминает «1984» Оруэлла. За нами следят, информацию о нас продают, без устройства, через которое это делается, невозможна нормальная жизнь, и часто мы сами даже об этом не догадываемся. Хорошо, что хотя бы на даче мы немного отдаляемся от телефонов, и Life.ru писал текст о том, почему дачи любят иностранцы.

Авторы Анна Волкова