5 вещей на русских дачах, от которых иностранцы в восторге, — о таком на родине они могут только мечтать

Иностранцы относятся к России по-разному. Часто жители других стран думают, что в нашей стране вообще нет лета. И очень удивляются, когда приезжают сюда и осознают, что в России может быть не просто тепло, а по-настоящему жарко. Узнав о такой обычной вещи, как дача, иностранцы часто думают о том, как странно в летнюю жару проводить выходные за огородными работами. А потом понимают, зачем русским жить на два дома. И начинают завидовать. В материале расскажем почему.

Всё для «ленивого садовода»

Малина, ежевика и прочие многолетние растения, популярные на российских дачах, — это магнит для иностранцев. Фото © РИА «Новости» / Виталий Белоусов

Те иностранцы, что могут себе позволить путешествие в Россию, буквально «дуреют» с нашего обычая выращивать на дачах малину, ежевику, чёрную смородину, яблоки, сливы и многое другое. Для «ленивых» иностранцев это какой-то фруктовый рай: посадил кустарник один раз, а потом лакомишься сочным плодово-ягодным урожаем каждый год при минимальных усилиях. Свежие ягоды и фрукты — это дорого, причём везде.

Возможность прокормиться со своего участка

Часто иностранцы не понимают, зачем ухаживать за своим огородом, если можно купить в супермаркете чужие овощи. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Многие иностранцы до последнего отказываются понимать, зачем россиянам нужны свои личные огороды. Работать по пять дней в неделю сначала на работе, а потом проводить два дня на даче — зачем? Неужели «свои» овощи вкуснее? В итоге оказывается: да, вкуснее. А ещё за свежесть и обработку урожая отвечаете только вы и точно знаете, что в овощах нет никаких вредных составов, призванных продлить их жизнь на прилавке. В итоге от дачи одни плюсы: экономия, экологически чистая «фермерская» еда и поддержание физической формы. Как признаются граждане западных стран, на русской даче даже время течёт по-другому, а дни, несмотря на труд, проходят «неспешно и лениво».

Шашлыки — это святое

Многие иностранцы просто не знают, что такое шашлыки, пока не поймут, что это известный им по тюркской кухне кебаб. Но с национальным колоритом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Smolina Marianna

Шашлыки существуют ещё с каменного века. По крайней мере, у нас есть все основания это предполагать. Но шашлыки в России — это уже не просто еда, это особая культура. И дача — идеальное место для такого времяпрепровождения. Мангал, горячие угли, шампуры, которые лучше прятать от всех, кто может начать играть на них в мушкетёров, — неизменные атрибуты российского лета. Похожий обычай есть разве что в США, но там разворачивают целую кухню в миниатюре и жарят барбекю. А у нас обычай как-то ближе к корням, к вековым традициям. Стать «шашлычных дел мастером» для иностранца — большая честь. Потом на родине иммигранты удивляются, где это местный научился так интересно готовить кебаб.

Традиционный сбор грибов

Некоторые граждане Евросоюза даже не догадываются, что грибы можно собирать и есть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Во многих странах сбор грибов в лесах и парках запрещён потому, что, по мнению местной верхушки, наносит вред экологии. Но не у нас — и это, конечно, плюс. Иностранцы, особенно из Западной Европы, знакомы с понятием съедобных грибов, но в их мире такую опасную пищу выращивают в стерильных условиях, чуть ли не в бункерах. А у нас они растут в любом ближайшем лесу, буквально под ногами. Сначала все, кто не является гражданами России, пугаются перспективы отведать странную лесную «нечисть». Но уже после первого дачного ужина жареные грибы, собранные своими руками, становятся их любимым лакомством.

Свобода от городских условностей

Частный сектор в странах Запада и наши русские дачи — это не одно и то же. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Вы когда-нибудь видели частный сектор США или стран Западной Европы? Вам не кажется, что условия проживания там похожи на роман «1984»? Можно сколько угодно шутить в кино о незадачливых подростках, которые подглядывают за соседями через подзорную трубу, но вообще-то в легендарной «руральной» (деревенской) Америке и в самых «понтовых» странах Европы от соседского дозора нигде не скрыться. Они видят всё, что происходит у вас на участке, а если это Германия, то ещё и с удовольствием доносят на вас полицаям. Но российские дачи — это другое. Они отделены друг от друга заборами, а на заборах растёт плотная изгородь из тех же кустов малины. Это небывалый уровень личного пространства для многих европейцев и американцев. В очень редких случаях россияне позволяют себе укрыться от соседей сеткой-рабицей. Но и она показывает всем вокруг: мой участок — моё дело.