Что посадить на даче, чтобы после сбора урожая внезапно разбогатеть: 5 «золотых» растений

Серьёзно, дачный участок — это показатель высокого качества жизни. Пока у большинства жителей США нет в собственности даже одного-единственного жилища, русские буквально живут как римские патриции, которые владели одновременно и домом в городе, и латифундией за городом. Но, в отличие от римлян, русские на своих «фазендах» не используют рабский труд. Только собственный. И на этом простом и благородном труде можно неплохо заработать. В материале рассказываем, что нужно посадить на даче, чтобы потом внезапно разбогатеть.

Голубика

Голубику при правильном уходе можно вырастить на даче, и вот зачем. Фото © «Шедеврум»

Голубика — это золотая жила в мире овощей, фруктов и ягод России. Её можно употреблять «как есть», сушить, вялить, сублимировать... И она всегда будет стоить очень дорого. Цена за килограмм голубики в Москве в среднем — 1650 рублей. Представляете, сколько можно заработать на ней за один день, даже снизив цену до 1200 рублей за кило? Кроме того, ягоду можно найти вообще бесплатно в северных регионах, в лесу или в тундре например. Водопьянка любит болота и торфяники. Соответственно, на дачном участке ей нужно подготовить похожую почву — кислую. Для этого время от времени голубику придётся поливать раствором лимонной кислоты, постоянно мульчировать землю рядом, чтобы не было застоя воды, а сажать ягоду можно весной или осенью. В жару поливать через день или два, в холодную погоду — раза в два реже.

Клубника

Клубника — королева дачных грядок. Проверьте, может быть на вашем участке она уже есть? Фото © «Шедеврум»

Клубника — да, это та ягода, ради которой люди вообще заводят себе дачи. Представить традиционные «шесть соток» без неё решительно невозможно. Но если ваша цель — не только сэкономить на покупке ягоды, но и заработать, площадь грядок можно существенно расширить. Килограмм клубники сейчас стоит от 470 до 980 рублей. Ей нужны лесная почва, чернозём или вообще песчаник. Лучшие предшественники, те, кто рос на грядках до того, как клубника там появилась, — сельдерей, зелень, редис и салат. Клубника растёт на слабокислой почве, это pH 5.7–6.2. Посадка — с августа до 25 сентября, и перед этим саженцы надо закалить: выдержать 5 дней в холодной среде.

Малина

Давайте не будем забывать, что в первую очередь малина — это вкусная ягода, которую можно дорого продать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Draw05

Малина сейчас стоит от 513 до 884 рублей за килограмм. При этом до 513 опускается цена в случае оптовых закупок, от 10 килограмм. Преимуществ у этой ягоды много. Она неприхотлива и даёт обильный урожай. Скорее всего, малина уже есть у вас на участке. Она является кустарником, а значит, её можно посадить около забора по всему периметру ваших 6 или 12 соток. А ещё наши российские, а потом советские селекторы вывели множество сортов этого растения. Можно выращивать кустики в любом климате, главное — подобрать сорт. Малине потребуется мульчирование, укрытие из нетканого полотна на зиму, а ещё — обильный полив удобрениями. Она хорошо растёт рядом с чёрной смородиной, жимолостью и яблоней.

Ежевика

Ежевика — по некоторым вкусовым качествам она даже лучше малины. И дороже. Фото © Wikipedia / Ragesoss

Обычно ежевика стоит где-то 500 или 600 рублей за кило. Но мы нашли предложения и за 3000 рублей. Это в пять или шесть раз больше. Где-то кило ежевики в среднем стоит 2000. А «по жизни» она даже более неприхотлива, чем малина. Они родственники, обе относятся к семейству розовые. И у ежевики, как и у малины, есть шипы. Но это нас никогда не останавливало. Сажать «ежовую ягоду» требуется у забора или у стены — она не любит ветер. Если на участке раньше росли розы, шиповник или малина, выберите для посадки ежевики другой участок. Она начинает плодоносить на второй год, а ягоды созревают в конце лета. Сажать ежевику нужно весной или осенью.

Артишоки

Артишок — один из самых дорогих овощей в России. Но даже деликатес можно вырастить на даче. Фото © «Шедеврум»

Артишоки считаются деликатесом. Это нераскрывшиеся бутоны растения, семейство астровые. В Италии их тушат в оливковом масле с чесноком и травами. На даче артишоки вырастить можно, но потребуется множество усилий. Их стоит выращивать через рассаду: теплолюбивое растение лучше сажать в квартире и только потом отправлять на дачу. Хорошо подойдёт южная сторона участка, место, защищённое от ветра, но солнечное. Почва — плодородная, рыхлая, песчаная и немного щелочная, pH чуть больше 7. Как только верхние чешуйки артишоковой шишечки начинают раскрываться — время собирать урожай. Продаются эти деликатесы от 500 до 3556 рублей за килограмм. Не каждый огородник решится высаживать такую экзотику.