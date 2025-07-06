Обладатели одной криптовалюты смогут претендовать на золотую визу ОАЭ
Владельцы криптовалюты Toncoin могут получить 10-летнюю золотую визу в ОАЭ
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TON Foundation заключила соглашение с правительством ОАЭ о реализации программы, предоставляющей владельцам Toncoin возможность получить десятилетнюю «золотую визу». Об этом сообщается на сайте компании.
Чтобы получить визу, желающие должны инвестировать в Toncoin сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов США, на три года и заплатить комиссию в 35 тысяч долларов. По данным CryptoBriefing, оформление займёт примерно семь недель, а виза будет действовать для супругов, детей и родителей инвестора.
На фоне этих новостей цена Toncoin подскочила на 12%, перевалив за 3 доллара, сообщает Binance.
Ранее в Белом доме сообщили о планах накопить максимальное количество биткоинов, не продавая ни одной единицы. К слову, президент Штатов Дональд Трамп уже подписал указ о создании стратегического резерва, который включает около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. При этом администрация США заверила, что дополнительные закупки будут производиться без использования средств налогоплательщиков.