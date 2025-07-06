Обладатели одной криптовалюты смогут претендовать на золотую визу ОАЭ

TON Foundation заключила соглашение с правительством ОАЭ о реализации программы, предоставляющей владельцам Toncoin возможность получить десятилетнюю «золотую визу». Об этом сообщается на сайте компании.

Чтобы получить визу, желающие должны инвестировать в Toncoin сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов США, на три года и заплатить комиссию в 35 тысяч долларов. По данным CryptoBriefing, оформление займёт примерно семь недель, а виза будет действовать для супругов, детей и родителей инвестора.