14 лет молчания: Неизвестный внезапно активировал биткоины, подорожавшие до $2 млрд

Неизвестный активировал криптокошельки, которые не использовались 14 лет, переместив с них 20 тысяч биткоинов. В 2011 году эти активы оценивались в $16 тысяч, сейчас же их стоимость возросла до двух миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные обозревателя Blockchain.com.

Такие кошельки называют «спящими», так как владельцы не совершали с ними никаких действий долгие годы. За это время на кошельки приходили лишь небольшие суммы в биткоинах, в основном менее одного доллара, что можно считать спам-транзакциями. Однако утром 4 июля они внезапно стали активными.