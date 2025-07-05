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5 июля, 03:39

14 лет молчания: Неизвестный внезапно активировал биткоины, подорожавшие до $2 млрд

Неизвестный перевёл нетронутые 14 лет биткоины, которые выросли до $2 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Неизвестный активировал криптокошельки, которые не использовались 14 лет, переместив с них 20 тысяч биткоинов. В 2011 году эти активы оценивались в $16 тысяч, сейчас же их стоимость возросла до двух миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные обозревателя Blockchain.com.

Такие кошельки называют «спящими», так как владельцы не совершали с ними никаких действий долгие годы. За это время на кошельки приходили лишь небольшие суммы в биткоинах, в основном менее одного доллара, что можно считать спам-транзакциями. Однако утром 4 июля они внезапно стали активными.

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3 апреля 2011 года с одного из кошельков было переведено 23 377,83 BTC на три разных адреса. Два из них получили по 10 тысяч BTC, а третий — оставшиеся 3377,83 BTC. Утром 4 июля с обоих кошельков были переведены все биткоины на новые адреса с разницей примерно в полчаса.

Ранее британский майнер Джеймс Хауэллс, который уже десять лет безуспешно ищет свой жёсткий диск с криптовалютным состоянием на свалке, захотел купить участок на мусорном полигоне для продолжения поисков. Хауэллс начал заниматься майнингом в 2009 году и хранил свои активы на арендованном жёстком диске. В 2013 году его бывшая девушка случайно выбросила этот диск. С тех пор Хауэллс не прекращает попыток его найти, ведь при нынешней цене биткоина в 93,637 долларов, содержимое его кошелька может стоить более 749 миллионов долларов.

Анастасия Никонорова
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