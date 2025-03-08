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7 марта, 23:19

Трамп: Правительство США является держателем около 200 тысяч биткоинов

Правительство Соединённых Штатов располагает значительным запасом биткоинов: на балансе кабмина около 200 тысяч виртуальных монет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на форуме по криптовалютам в Белом доме, подчеркнув, что эти средства составят основу федрезерва.

«Федеральное правительство уже входит в число крупнейших держателей биткоинов», — похвастался глава Белого дома.

Американский лидер также раскритиковал предыдущие администрации за продажу десятков тысяч биткоинов. Отныне правительство не потеряет ни одной монеты, заверил Трамп. Более того, Минфин и Минторг изучат дополнительные способы накопления виртуальной валюты.

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Напомним, что в настоящий момент биткоин торгуется на отметке около 86 тысяч долларов. 4 марта стоимость монеты резко опустилась на 9,7%, но потом стабилизировалась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PXLR Studio

Антон Голыбин
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