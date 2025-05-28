США хотят стать сверхдержавой в области криптовалют

В Белом доме сообщили о планах накопить максимальное количество биткоинов, не продавая ни одной единицы. Исполнительный директор совета консультантов по цифровым валютам Бо Хайнс сделал это заявление на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе.

Он отметил, что США стремятся укрепить свою позицию в мире криптовалют и обеспечить себе статус «сверхдержавы» в данной области. По словам Хайнса, американский президент Дональд Трамп «абсолютно серьёзен» в своих намерениях сделать Соединённые Штаты лидером в сфере биткоина и цифровых активов. Он подчеркнул, что важность этого вопроса не раз поднималась на уровне руководства страны.

Трамп уже подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва, который включает около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. При этом администрация США заверила, что дополнительные закупки будут производиться без использования средств налогоплательщиков.