Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $110 тысяч

Биткоин установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 110 тысяч долларов. Согласно данным криптобиржи Binance, в ночь на 22 мая цифровая валюта достигла максимального значения, продемонстрировав рост на 3,65%, однако уже через несколько минут курс немного скорректировался до 109,6 тысяч долларов (+2,59%).

Этот рост произошёл после периода относительной стагнации в начале апреля, когда курс биткоина опускался ниже 75 тысяч долларов. Тогда падение было связано с общим снижением фондовых индексов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах введения масштабных торговых пошлин. Однако последующее смягчение риторики американского политика и объявление о паузе в реализации этих планов вновь запустили восходящий тренд на крипторынке.