Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 03:06

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $110 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический максимум. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Стоимость биткоина обновила исторический максимум. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Биткоин установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 110 тысяч долларов. Согласно данным криптобиржи Binance, в ночь на 22 мая цифровая валюта достигла максимального значения, продемонстрировав рост на 3,65%, однако уже через несколько минут курс немного скорректировался до 109,6 тысяч долларов (+2,59%).

Этот рост произошёл после периода относительной стагнации в начале апреля, когда курс биткоина опускался ниже 75 тысяч долларов. Тогда падение было связано с общим снижением фондовых индексов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах введения масштабных торговых пошлин. Однако последующее смягчение риторики американского политика и объявление о паузе в реализации этих планов вновь запустили восходящий тренд на крипторынке.

На следующей неделе возможно резкое падение курса валют. Что будет с рублём
На следующей неделе возможно резкое падение курса валют. Что будет с рублём

Ранее экономист заявила, что уровень доллара ниже 75 рублей может вызвать трудности для российской экономики. Она подчеркнула, что возвращение к курсу 30-40 рублей за доллар, который наблюдался десять лет назад, является маловероятным, так как глобальная экономическая ситуация претерпела значительные изменения.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Криптовалюта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar