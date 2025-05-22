На следующей неделе возможно резкое падение курса валют. Что будет с рублём На валютном рынке нарастает интрига. Курс доллара к рублю подошёл к принципиально важной психологической отметке. При этом на следующей неделе ожидаются события, которые могут значительно повлиять на курс валют. Сколько будут стоить доллар, евро и юань? 21 мая, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Что происходит на валютном рынке на этой неделе

Российская валюта достигла нового годового максимума в паре с долларом, укрепившись до 80,04. Рубль продолжает демонстрировать стабильность и устойчивость к внешним факторам, включая периодические колебания нефтяных котировок. Эта устойчивость обусловлена сочетанием двух ключевых факторов: уменьшением спроса на иностранную валюту со стороны импортёров и стабильным предложением валюты экспортёрами. Дополнительную поддержку рублю в третьей декаде месяца начинает оказывать налоговый период, пик которого придётся на 28 мая.

— С начала текущего года рынок находится под контролем продавцов. За 4,5 месяца российская валюта укрепилась к доллару на 22%, к евро на 15%, а к юаню на 19%. Отсутствие комментариев со стороны Министерства финансов, Министерства экономического развития и Центрального банка России относительно укрепления рубля может свидетельствовать о том, что финансовые регуляторы не возражают против дальнейшего роста курса национальной валюты, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, высокие процентные ставки ЦБ РФ ограничивают активность импортёров и, как следствие, спрос на валюту. Важно отметить, что действие режима обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейшими экспортёрами, введённого в 2023 году, было продлено. Несмотря на текущую динамику, укрепление рубля до уровня 80 рублей не соответствует фундаментальным экономическим факторам. Среди них — сохраняющийся дефицит бюджета, относительно невысокие цены на нефть, а также санкционное давление западных стран.

— На текущей неделе валютный рынок продолжает жить в условиях смешанных внешних и внутренних факторов. Основное внимание участников сосредоточено на ситуации на сырьевых рынках. Рынок сохраняет повышенную чувствительность к изменениям в структуре экспорта и в потоках капитала, что делает курс рубля уязвимым к новым геополитическим и макроэкономическим сигналам, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Какие события повлияют на курс валют на следующей неделе

Геополитический фактор сохраняет своё значение, однако из-за изоляции российского валютного рынка от внешнего мира его влияние на динамику рублёвых пар ограничено.

— Примечательно, что Россия продемонстрировала открытость к диалогу по вопросам международной безопасности, пригласив на 13-ю международную встречу в Москве представителей США и других стран с недружественной позицией. Несмотря на существующие разногласия и антироссийскую риторику, эти страны проявили интерес к участию в мероприятии, что подчёркивает важность обсуждения актуальных вызовов и угроз глобальной безопасности. Конференция состоится с 27-го по 29 мая 2025 года и станет площадкой для укрепления международного сотрудничества в этой сфере, — рассказал Владислав Антонов.

Новые санкции, вероятно, не окажут существенного влияния на действующий плавный нисходящий тренд нефтяного рынка, но могут затруднить реализацию нефтяного экспорта России выше «потолка цен». Это негативно повлияет на доходы бюджета с возможным сокращением профицита торгового баланса страны и, как следствие, окажет давление на рубль. Такое мнение высказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

— Важный фактор для нефтяных цен, которые остаются одним из главных драйверов для курса рубля, это публикация отчёта ОПЕК. Также скажутся и выплаты налогов, которые традиционно поддерживают спрос на рубль и способствуют его краткосрочному укреплению, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

Наиболее вероятным торговым диапазоном для пары доллар / рубль до конца мая представляется уровень 76,00–84,00. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Если доллар закрепится ниже психологически важной отметки 80 рублей (фьючерс USDRUBF), возможно резкое падение курса до 79,20 рубля, а при усилении нисходящей динамики — и до 76 рублей, — считает Владислав Антонов.

При этом он добавил, что в случае восстановления котировок выше уровня 81,80 рубля можно ожидать отскока и движения в сторону 84,00 рублей. Для евро прогнозируемый торговый диапазон составляет 87,60–93,50 рубля, для юаня — 10,70–11,50 рубля.

— Рубль может немного ослабеть ближе к завершению следующей недели. На 26-е и 28-е числа придутся пики налогового периода, поэтому до среды доллар может держаться недалеко от 80, евро — у 90, юань — около 11,1. А когда фискальные платежи останутся позади, уверенности в рубле может сразу поубавиться, и 82 за доллар, 92 за евро и 11,3 за юань под самый конец мая нас не удивят, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

По его мнению, технически обновление минимумов по валютам до середины будущей недели ещё возможно, но даже если это произойдёт, то будет символическое по глубине и очень кратковременное движение. Начало сезона отпусков, перспектива скорого снижения ключевой ставки и летнее оживление импорта вряд ли дадут рублю шанс избежать потери позиций к основным валютам.

— Не ждём существенного изменения динамики курса, но готовимся увидеть рост волатильности в ближайшем будущем. В паре с долларом не исключён финальный поход в район 77, но в целом отмечаем нарастание продевальвационных факторов, — отметил руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

Он пояснил, что репатриация валютной выручки пока сохранена, операции ЦБ и Минфина значительно не изменятся, потому с этой стороны более серьёзного давления на курс рубля пока ждать не стоит.

Спартак Соболев считает, что до конца весны вероятно замедление тренда укрепления рубля в границах 79–86 рублей за доллар, 88–95 за евро и 10,90–11,80 за юань.

Авторы Нина Важдаева