Интерес к новостройкам растёт. С 1 июня на рынке ожидают изменения цен Застройщики рассказали, что будет с ценами на новостройки с 1 июня. Какие квартиры сейчас пользуются наибольшим спросом и от чего будет зависеть стоимость жилья летом? 20 мая, 21:20 Покупатели стали чаще интересоваться квартирами в новых домах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lordn

На какие квартиры вырос спрос

В России за год интерес к новостройкам вырос на 6%. Таковы результаты исследования «Авито Недвижимости» по итогам апреля 2025 года. Заметнее всего квартирами в новых домах интересовались покупатели в Красноярске, Твери, Кемерове, Новосибирске, Кирове и Омске.

Трёхкомнатные квартиры стали популярнее на 14%, «двушки» — на 9%. По сравнению с прошлым годом предложение квартир в новостройках выросло на 29%. Выбор студий увеличился на 44%, однокомнатных квартир — на 32%, двухкомнатных — на 24%, трёхкомнатных — на 12%.

— Отчасти рост активности на первичном рынке объясняется снижением доходности по банковским вкладам. На его фоне некоторые потенциальные покупатели вернулись к идее приобретения жилья — как для улучшения жилищных условий, так и в качестве инвестиций. Со своей стороны застройщики продолжают стимулировать спрос и помимо рассрочек предлагают скидки, что уже сейчас позволяет сэкономить до 20% от стоимости квартиры, — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Фото © «Авито Недвижимость»

По данным исследования, дешевле всего квартиры в новостройках стоили в Липецке (101 тысяча рублей за кв. м), Ставрополе и Смоленске (по 102 тысячи), Ярославле (105 тысяч), Калуге (106 тысяч) и Брянске (107 тысяч).

Самая высокая стоимость квартир в пересчёте на квадратные метры была отмечена в Сочи (503 тысячи рублей за кв. м), Москве (433 тысячи), Санкт-Петербурге (246 тысяч), Казани (231 тысяча), Владивостоке (214 тысяч) и Нижнем Новгороде (195 тысяч).

— Наблюдается рост спроса на первичную недвижимость после майских праздников. Покупатели понимают, что глобального снижения цен ждать не приходится. Основной драйвер роста цен — инфляционные процессы. Новостройки дорожают в среднем на 6–8% в год, что соответствует общему уровню инфляции. Такой рост объясняется объективными факторами: повышением себестоимости строительных материалов, удорожанием рабочей силы, общим ростом издержек в строительной отрасли, — отметил СЕО IT-компании «Философт» Иван Власов.

Прогноз цен на новостройки с 1 июня

Как правило, летние месяцы — это сезон низкого спроса. В это время большинство девелоперов придерживаются собственных стратегий корректировки цен. Учитывая прогноз большинства игроков банковского рынка, ключевая ставка, принимаемая на следующем заседании ЦБ, сохранится или изменится в пределах, не меняющих ситуацию на рынке недвижимости. Прогноз на июнь — реализация инерционного сценария. Такое мнение высказал управляющий партнёр девелоперской компании STENOY Илья Фролов.

— В конце мая мы не ожидаем значительного увеличения спроса на жильё. Если на рынке и наблюдается некоторое оживление, то оно, скорее всего, связано с традиционным сезонным фактором майских праздников. Дальнейшая динамика по темпам продаж будет зависеть от процента одобрения семейной ипотеки в ключевых банках. После того как они отменили банковские комиссии по льготным ипотечным программам, сохраняется высокий риск уменьшения процента одобрения, что мы уже наблюдали в начале этого года, — рассказала руководитель отдела ценообразования жилых проектов ГК «А101» Любовь Юдина.

Также она не видит серьёзных предпосылок для роста цен. В ближайшие месяцы они могут увеличиться в пределах 1–2%, что связано со строительной готовностью, и перекомпоновкой витрины (увеличение в проектах процента квартир с улучшенными характеристиками, что приводит к росту средней стоимости).

— Сейчас наблюдается рост цены за квадратный метр. Она выросла на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается небольшое снижение на 0,9%. Это связано с традиционным периодом акций и скидок в майские праздники. В целом ситуацию на рынке можно охарактеризовать как умеренный рост, который не превышает уровень инфляции. Летом, вероятнее всего, мы будем наблюдать ценовую стагнацию, — считает коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин.

Квартиры продолжат дорожать. Чтобы подстегнуть покупательский спрос, девелоперы будут предлагать скидки, но это не станет массовым явлением и в основном затронет ЖК, которые скоро будут вводиться в эксплуатацию, но там много нераспроданных лотов. Такой прогноз сделала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

В мае спрос традиционно снижается из-за длительных майских праздников. Однако уже в июне на рынке начинается оживление. Поэтому сезонные колебания спроса будут наблюдаться и в этом году. В апреле-мае рост цен на рынке первичного жилья ускорился. В апреле средневзвешенная цена предложения выросла по сравнению с мартом на 5% и достигла 721,8 тысячи рублей за кв. м. В мае рост цен продолжился ещё на 2,3% до 738,1 тысячи. Несмотря на умеренный спрос, рост цен продолжается, что обусловлено усилением позиций премиального и элитного жилья в структуре предложения. Об этом рассказала руководитель направления Аналитика Est-a-Tet Светлана Комиссарова.

— В мае мы не ожидаем роста спроса, здесь будет сказываться и влияние праздников, которые в этом году были особенно длинными, и начало отпускного сезона. Мы ожидаем дальнейшего поступательного роста витринных цен и корректировки их при помощи акций и спецпредложений. Что касается спроса, то дальнейшая динамика будет сильно зависеть от решений ЦБ по учётной ставке. При снижении ставки ЦБ и ипотечных ставок спрос на новостройки может активизироваться, но, скорее всего, этого можно ожидать ближе к осени, — рассказала генеральный директор агрегатора новостроек RedCat Наталья Шаталина.

Прогноз цен на загородную недвижимость

Майские праздники привели к ожидаемому локальному росту спроса на загородную недвижимость. Однако для изменения цен этого недостаточно. На них влияет стоимость строительных материалов, подрядных работ, а также текущая ставка процента и, соответственно, величина стоимости ипотечных кредитов.

— Летом мы ожидаем незначительную коррекцию цен на первичном рынке МКД, так как спрос будет сезонно снижен до сентября. На рынке ИЖС мы ожидаем оживление спроса до середины июня, после чего активность начнёт снижаться. Значительных изменений на рынке летом мы ожидаем только в случае глобальных геополитических изменений. Исходя из последних бесед политиков, они возможны. Но не в краткосрочном периоде, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева