Конец теневым схемам: Эксперт объяснил, как цифровой рубль изменит экономику
Инвестор Мещеряков: Цифровой рубль позволит сделать экономику прозрачной
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Госдума одобрила внедрение цифрового рубля, что обещает серьёзные перемены в финансовой системе страны. Предприниматель и инвестор Алексей Мостовщиков в беседе с 360.ru оценил потенциал новой валюты, делая особый акцент на повышении прозрачности.
«Можно будет отследить все движения денежных средств. И будет минимизировано количество различных моментов, связанных с нецелевым расходованием», — отметил он.
Мостовщиков признаёт: использование цифровой валюты означает потерю анонимности транзакций, что вызывает беспокойство у части общества. Однако он убеждён, что именно эта особенность является ключевым плюсом для экономики. Благодаря технологии блокчейн, лежащей в основе цифрового рубля, каждая сделка и её участники становятся абсолютно видимыми.
Это, по словам эксперта, полностью соответствует курсу президента РФ Владимира Путина на создание прозрачных экономических систем, в том числе отраслевых маркетплейсов на блокчейне. Такие площадки, как, например, уже развивающиеся в строительстве, эффективно борются с мошенничеством.
Ранее Центробанк решил перенести запланированное изначально на лето 2025 года широкое внедрение цифрового рубля. Решение продиктовано необходимостью завершить все этапы тестирования в рамках пилотного проекта.