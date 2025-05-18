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Регион
18 мая, 08:38

Конец теневым схемам: Эксперт объяснил, как цифровой рубль изменит экономику

Инвестор Мещеряков: Цифровой рубль позволит сделать экономику прозрачной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Госдума одобрила внедрение цифрового рубля, что обещает серьёзные перемены в финансовой системе страны. Предприниматель и инвестор Алексей Мостовщиков в беседе с 360.ru оценил потенциал новой валюты, делая особый акцент на повышении прозрачности.

«Можно будет отследить все движения денежных средств. И будет минимизировано количество различных моментов, связанных с нецелевым расходованием», — отметил он.

Мостовщиков признаёт: использование цифровой валюты означает потерю анонимности транзакций, что вызывает беспокойство у части общества. Однако он убеждён, что именно эта особенность является ключевым плюсом для экономики. Благодаря технологии блокчейн, лежащей в основе цифрового рубля, каждая сделка и её участники становятся абсолютно видимыми.

Это, по словам эксперта, полностью соответствует курсу президента РФ Владимира Путина на создание прозрачных экономических систем, в том числе отраслевых маркетплейсов на блокчейне. Такие площадки, как, например, уже развивающиеся в строительстве, эффективно борются с мошенничеством.

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Ранее Центробанк решил перенести запланированное изначально на лето 2025 года широкое внедрение цифрового рубля. Решение продиктовано необходимостью завершить все этапы тестирования в рамках пилотного проекта.

Владимир Озеров
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