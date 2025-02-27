Центробанк отложил массовый запуск цифрового рубля с лета 2025 года

Центральный банк Российской Федерации отложил широкое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок, точная дата будет объявлена позже. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Ежегодной встрече с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

По её словам, массовое внедрение цифрового рубля состоится позже, чем изначально планировалось. Это решение основано на необходимости завершить все этапы тестирования в рамках пилотного проекта.