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Регион
27 февраля, 09:11

Центробанк отложил массовый запуск цифрового рубля с лета 2025 года

Центральный банк Российской Федерации отложил широкое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок, точная дата будет объявлена позже. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Ежегодной встрече с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

По её словам, массовое внедрение цифрового рубля состоится позже, чем изначально планировалось. Это решение основано на необходимости завершить все этапы тестирования в рамках пилотного проекта.

«Проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — добавила Набиуллина.

Как наличка: Россиянам объяснили, что такое цифровой рубль
Как наличка: Россиянам объяснили, что такое цифровой рубль

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что использование цифрового рубля в бюджетных расчетах стартует с 2025 года. В январе стало известно, что судебные приставы теперь имеют возможность взыскивать задолженности в цифровых рублях. При этом в Госдуме опровергли слухи о переводе пенсий в цифровой формат. На днях Набиуллина развеяла мифы о том, что Центральный Банк России будет контролировать транзакции с цифровыми рублями, отметив, что их использование практически не отличается от расчётов наличными.

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Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Николь Вербер
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