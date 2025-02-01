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Регион
1 февраля, 06:57

Госдума опровергла фейк о переводе пенсий в цифровые рубли

Депутат Гаврилов: Сообщения о переводе пенсий в цифровые рубли являются фейком

В социальных сетях распространяется информация о переводе пенсий в цифровые рубли, однако это является фейком, так как противоречит государственной социальной политике и праву граждан выбирать способ получения пенсионных выплат. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Он отметил, что слухи о необходимости подачи заявления для отказа от получения пенсии в цифровом формате не соответствуют действительности. Гаврилов также упомянул о появлении фейковых ресурсов, предлагающих цифровые рубли, подчёркивая, что проект пока находится на стадии тестирования и доступ к нему ограничен.

Депутат напомнил, что пенсионные выплаты — это не просто денежные переводы, а важная часть социальной политики, касающаяся миллионов граждан с различными экономическими условиями. Народный избранник подчеркнул, что обязательный переход на цифровые рубли ограничил бы выбор пенсионеров, среди которых есть как пользователи банковских карт, так и те, кто предпочитает наличные. Парламентарий добавил, что многие пенсионеры живут в регионах с низким уровнем цифровой инфраструктуры, и принудительный переход создал бы социальное напряжение.

«Цифровой рубль не может быть единственной формой пенсионных выплат, и заявления о принудительном переводе пенсий в эту форму не имеют под собой оснований и являются ничем иным, как фейком и очередной уловкой», — заключил Гаврилов.

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Между тем с 1 января 2025 года судебные приставы смогут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях. Это коснётся как физических, так и юридических лиц.

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Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Оксана Попова
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