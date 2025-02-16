Как наличка: Россиянам объяснили, что такое цифровой рубль
Аналитик Извольский: Цифровой рубль имеет такую же цену, как наличные деньги
Цифровой рубль принципиально не отличается от наличных денег или средств безналичного расчёта, имеет такую же цену и может быть использован для покупок. Об этом рассказал финансовый аналитик Артем Извольский. По его словам, россияне смогут пользоваться цифровыми рублями на добровольной основе.
«Цифровой рубль — это по сути цифровой код. И одновременно — третья форма денег: такая же, как привычные всем наличка и безналичные деньги на карте. Цифровой рубль имеет такую же цену, как рубль наличный и безналичный», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
Он также отметил, что магазины должны будут принимать цифровые рубли наравне с обычными купюрами или банковскими картами. К слову, для использования новой формы денег потребуются приложения банков, они станут посредниками между гражданами и ЦБ РФ, на платформах которого и будут работать цифровые кошельки. Их массовое внедрение планируется с 1 июля 2025 года, заключил эксперт.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что цифровой рубль начнут использовать в расчётах в рамках бюджета с 2025 года. Кроме того, судебные приставы получили право взыскивать долги в цифровых рублях. При этом Госдума опровергла фейк о переводе пенсий в цифровые рубли.
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