Как наличка: Россиянам объяснили, что такое цифровой рубль

Цифровой рубль принципиально не отличается от наличных денег или средств безналичного расчёта, имеет такую же цену и может быть использован для покупок. Об этом рассказал финансовый аналитик Артем Извольский. По его словам, россияне смогут пользоваться цифровыми рублями на добровольной основе.

«Цифровой рубль — это по сути цифровой код. И одновременно — третья форма денег: такая же, как привычные всем наличка и безналичные деньги на карте. Цифровой рубль имеет такую же цену, как рубль наличный и безналичный», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».