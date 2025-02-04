В Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле, который «убьёт вашу наличку»

В последнее время в России развелось множество мифов про цифровой рубль в мессенджерах и соцсетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

«Авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — сообщил собеседник.