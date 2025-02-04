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Регион
4 февраля, 05:48

В Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле, который «убьёт вашу наличку»

Банк России наблюдает всплеск распространения мифов о цифровом рубле

В последнее время в России развелось множество мифов про цифровой рубль в мессенджерах и соцсетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

«Авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — сообщил собеседник.

Он объяснил, что цифровые рубли будут лишь альтернативным дополнением к наличным и безналичным деньгам. Вопрос использования новой формы валюты всецело зависит от желания человека. В ЦБ подчеркнули, что цифровой рубль не станет заменой наличным деньгам и обязательным тоже не будет.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расчёты с использованием цифрового рубля начнут использовать в системе федерального бюджета с 1 июля 2025 года. При этом массовое внедрение новой формы валюты произойдёт 2025–2027 годах, как отметили в ЦБ.

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Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Владимир Озеров
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