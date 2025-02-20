Набиуллина развеяла слухи о контроле ЦБ РФ над операциями в цифровых рублях

Пользователям цифрового рубля не следует беспокоиться о возможном контроле со стороны Центробанка за их транзакциями. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина развеяла слухи и сомнения относительно национальной цифровой валюты. По её словам, использование цифрового рубля будет не сильно отличаться от всем привычной налички.

«Ну, во-первых, цифровой рубль внедряется не для этого, а для удобства граждан, удобства бизнеса. С точки зрения контроля, возможной блокировки средств, он не сильно будет отличаться от того, что сейчас происходит с использованием безналичных средств. То есть у нас действительно возможна блокировка средств в случае, если это мошеннические счета», — пояснила Набиуллина в беседе с «ФедералПресс».