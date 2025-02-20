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Регион
20 февраля, 17:27

Набиуллина развеяла слухи о контроле ЦБ РФ над операциями в цифровых рублях

Набиулина: Использование цифрового рубля не сильно отличается от наличных

Пользователям цифрового рубля не следует беспокоиться о возможном контроле со стороны Центробанка за их транзакциями. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина развеяла слухи и сомнения относительно национальной цифровой валюты. По её словам, использование цифрового рубля будет не сильно отличаться от всем привычной налички.

«Ну, во-первых, цифровой рубль внедряется не для этого, а для удобства граждан, удобства бизнеса. С точки зрения контроля, возможной блокировки средств, он не сильно будет отличаться от того, что сейчас происходит с использованием безналичных средств. То есть у нас действительно возможна блокировка средств в случае, если это мошеннические счета», пояснила Набиуллина в беседе с «ФедералПресс».

Она отметила, что применение цифрового рубля носит исключительно добровольный характер, так же как граждане могут свободно решать, использовать ли наличные или безналичные средства. Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что новости о необходимости обращения в МФЦ для отказа от цифрового рубля — всего лишь слухи.

Как наличка: Россиянам объяснили, что такое цифровой рубль
Как наличка: Россиянам объяснили, что такое цифровой рубль

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что цифровой рубль начнут использовать в расчётах в рамках бюджета с 2025 года. Кроме того, судебные приставы получили право взыскивать долги в цифровых рублях. При этом в Госдуме опровергли фейк о переводе пенсий в цифровые рубли.

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Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Александра Мышляева
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