Не делайте так на даче: 5 ошибок, которые могут обернуться штрафом или большой бедой

Дачная романтика порой затуманивает рассудок. Кажется, что на собственном участке можно делать всё что угодно — ведь это же твоя территория! Но реальность оказывается куда суровее: за привычные действия теперь можно получить серьёзный штраф или даже попасть в опасную ситуацию. Дачные традиции передаются из поколения в поколение, но многие из них давно устарели и стали настоящими ловушками. Разбираем самые коварные ошибки современных дачников.

Поливаете огород водой из колодца рядом с септиком — готовьтесь к проблемам

Пять дачных привычек, которые могут обернуться штрафом или трагедией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lolostock – Apex Studios

Многие дачники не задумываются о том, откуда берётся вода в их колодце. А между тем, если источник воды расположен ближе 30 метров от септика, выгребной ямы или компостной кучи, поливать такой водой овощи категорически нельзя. Грунтовые воды легко загрязняются, и вы рискуете отравить не только себя, но и соседей. Санитарные службы всё чаще проверяют качество воды в колодцах, и за нарушение санитарных норм грозит штраф до 30 тысяч рублей. Но главное — здоровье дороже любых денег. Если расстояние меньше нормы, используйте колодезную воду только для технических нужд.

Складируете старые покрышки «на всякий случай» — привлекаете комаров и штрафы

В старых шинах скапливается дождевая вода, которая становится идеальным местом для размножения комаров. Причём не обычных, а потенциально опасных — переносчиков различных инфекций. Кроме того, покрышки относятся к опасным отходам и их хранение на участке нарушает экологическое законодательство. За складирование автомобильных шин можно получить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Если покрышки действительно нужны для хозяйственных целей, делайте в них дренажные отверстия или переворачивайте, чтобы вода не застаивалась.

Верёвки на электрических столбах — играете с огнём в буквальном смысле

Скрытые опасности на даче: как не навредить себе и соседям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KPhrom

Натянуть верёвку между столбами с проводами кажется удобным решением, но это крайне опасно. Электрические провода могут быть повреждены, изоляция — нарушена. Мокрое бельё проводит электричество, и лёгкое прикосновение может стать последним. Даже если проводка исправна, вес мокрой одежды может повредить линию электропередачи. За повреждение электросетей грозит не только штраф до 15 тысяч рублей, но и полная материальная ответственность за их ремонт. А риск получить удар током стоит любых удобств.

Жжёте пластик и резину в печи — травите себя и соседей

В попытках избавиться от мусора некоторые дачники кидают в печь или костёр пластиковые бутылки, пакеты, резиновые изделия. При горении эти материалы выделяют крайне токсичные вещества: диоксины, фураны, цианистый водород. Отравление может быть мгновенным или накапливаться годами, приводя к онкологическим заболеваниям. За сжигание опасных отходов предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, но главное — вы рискуете здоровьем всей семьи и соседей. Пластик и резину нужно сдавать в специальные пункты приёма или вывозить с обычным мусором.

Оставляете открытыми ёмкости с водой — создаёте смертельную ловушку для детей

Что нельзя делать на дачном участке: ошибки с серьёзными последствиями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Osaka

Бочки для полива, декоративные пруды, даже глубокие вёдра с водой могут стать смертельно опасными для маленьких детей. Ребёнок может утонуть всего в 20 сантиметрах воды — этого достаточно, чтобы закрыть дыхательные пути. Трагедии происходят за считаные минуты, даже когда взрослые находятся рядом. За нарушение требований безопасности, повлекшее вред здоровью ребёнка, грозит уголовная ответственность. Любые ёмкости с водой глубиной больше 50 сантиметров должны быть накрыты крышками или сетками, а декоративные водоёмы — огорожены.