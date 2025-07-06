Рыжая воришка с Камчатки украла телефон и сняла свой бесстыжий побег на видео

На Камчатке произошёл курьёзный случай: лиса стащила телефон у местного жителя, запечатлев весь процесс на камеру. Видео появилось в телеграм-канале Svodka25.

На записи видно, как хищница сначала спокойно сидит на пляже, наблюдая за мужчиной, который протягивает ей свой смартфон. Проявив интерес, лиса подходит ближе, обнюхивает гаджет и внезапно хватает его зубами, убегая прочь.

Побег лисы с телефоном. Видео © Telegram / Svodka25

В момент кражи слышны возгласы удивления и смеха от мужчины, ставшего жертвой пушистой воришки. Лиса скрывается с телефоном вдоль побережья, останавливаясь лишь у небольшой постройки. Убедившись, что добыча несъедобна, животное бросает смартфон на песок и удаляется.

Как сообщает источник, телефон впоследствии был возвращён владельцу невредимым. Этот забавный эпизод в очередной раз демонстрирует находчивость диких животных и их способность приспосабливаться к соседству с человеком.