В Подмосковье обнаружены следы редкой рыси из Красной книги

В Подмосковье нашли следы редкой рыси, занесённой в Красную книгу. Очевидцы заметили характерные отпечатки лап и зафиксировали их. Кадры опубликовала группа «Типичная Шатура».

Характерные следы, принадлежащие рыси — хищнику, занесённому в Красную книгу Московской области, заметили в окрестностях посёлка Шатурторф. Как отмечают местные жители, эти животные действительно периодически появляются в данном регионе, особенно в районе посёлка Красные Луга.

Следы Рыси. Фото © Типичная Шатура

Следы на фотографиях имеют все характерные признаки хищника. Особенно показателен меньший след рядом — возможно, это детёныш, который обычно сопровождает мать первые два года жизни.

Местный охотник заявил в беседе с Regions.ru, что изученные фотографии действительно демонстрируют характерные следы рыси. Как пояснил специалист, Шатурский район с его обширными лесными массивами и богатой экосистемой создаёт идеальные условия для обитания этих животных. Особенно благоприятен летний период, когда рыси находят обильное пропитание в виде зайцев-беляков, мышевидных грызунов и мелких птиц.

Эксперт уточнил, что потенциальную угрозу могут представлять только раненые или больные бешенством особи, однако такие случаи в Подмосковье фиксируются крайне редко. По его наблюдениям, местная популяция рысей отличается хорошим физическим состоянием.