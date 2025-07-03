Альпака в «шапке» появилась на свет в зоопарке Бахчисарайского парка
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В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр появилась на свет необычная альпака, у которой шевелюра на голове напоминает шапку. Об этом рассказал РИА «Новости» директор учреждения Виктор Жиленко. По его словам, такие пышные «причёски» редко встречаются у альпак.
«У альпак родился необычный малыш снежно-белого цвета с «кисточками» на кончиках ушей, как у рыси. При этом на голове у малыша уже имеется шикарная шевелюра, которая напоминает шапку полярника. До этого малыши рождались с короткой шерстью на голове», — пояснил Жиленко.
Детёныша назвали Полярником. Сейчас он активно набирает в весе и потихоньку начинает исследовать окружающий мир.
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