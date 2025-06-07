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7 июня, 10:39

Пушистый бэби-бум: Московский зоопарк представил двух новорождённых альпак

В Московском зоопарке родились два детёныша альпаки — мальчик и девочка

Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Обложка © Telegram / Московский зоопарк

В Московском зоопарке пополнение: родились два очаровательных малыша альпаки — мальчик и девочка. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного зоосада.

В Московском зоопарке родились два детёныша альпаки. Видео © Telegram / Московский зоопарк

«В Альпака-парке в Московском зоопарке настоящий бейби-бум: с интервалом в несколько дней там родились сразу два малыша. В мае на свет появились очаровательный мальчик и прелестная девочка. Причём самочка родилась в Альпака-парке впервые», — говорится в сообщении.

Первый малыш — мальчик, родился 6 мая. Его маму зовут Касабланка, а папу — Берберис. Мать очень бережёт своего детёныша и не подпускает к нему никого близко. Сам малыш ласковый, но пока стесняется и держится возле родителей.

А 12 мая родилась девочка — совсем другая по характеру. Смелая и любопытная, она сразу начала знакомиться с людьми. Её мама Дисентра — редкой породы сури, папу зовут Блэки. Для зоопарка это особенный случай — раньше здесь рождались только мальчики.

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А ранее в Ленинградском зоопарке с шиком отпраздновали день рождения альпаки Шарлотки, ей исполнилось четыре годика. В праздничный день она получила в подарок букет обожаемых одуванчиков, и не удержалась, тут же полакомившись несколькими цветками.

Александра Мышляева
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