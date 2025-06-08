Редкая живородящая змея из Московского зоопарка произвела на свет голубого детёныша
В террариуме Московского зоопарка родился детёныш островной куфии
Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
В террариуме Московского зоопарка родился малыш островной куфии – ядовитой змеи из семейства гадюковых. Эти красавицы известны своими яркими цветами – от травянисто-зелёного до небесно-голубого и солнечно-жёлтого. Увидеть представителей этого вида можно в павильоне «Хижина змеелова» на старой территории зоопарка, сообщили на сайте мэра Москвы.
Островные куфии, как и другие ямкоголовые, обладают уникальным «термолокатором» – специальным органом между ноздрями и глазами, позволяющим им находить добычу в темноте. Этот чувствительный прибор улавливает даже незначительные изменения температуры – всего 0,2 градуса. Так змеи выслеживают мелких млекопитающих и птиц. А ещё эти змеи живородящие. Сейчас родители и малыш находятся в служебных помещениях.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке с разницей пару дней появились на свет два малыша альпаки — мальчик и девочка. Самочка родилась в Альпака-парке впервые. Мальчишка появился 6 мая, а девчонка — 12 мая. Кстати, для зоопарка это особенный случай — раньше здесь рождались только самцы.