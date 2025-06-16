Шашлыки в Подмосковье закончились «фехтованием» на шампурах и убийством

В подмосковной Кашире 33-летний мужчина заколол приятеля шампуром во время бытовой ссоры, после чего помог доставить пострадавшего в больницу, однако тот скончался от полученной травмы. О случившемся сообщает СК по Московской области.

Орудие убийства. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

«13 июня 2025 года подозреваемый, находясь в помещении дачного дома на берегу р. Ока, в ходе ссоры со знакомым нанёс мужчине удар шампуром в область груди. После произошедшего подозреваемый и очевидцы преступления отвезли пострадавшего в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался», — уточнили в ведомстве.

Дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство». Следователи допрашивают свидетелей и проводят осмотр места преступления. Подозреваемый свою вину не отрицает, он задержан. Скоро ему изберут меру пресечения.