Шашлыки в Подмосковье закончились «фехтованием» на шампурах и убийством
СК: В Подмосковье задержан мужчина по подозрению в убийстве знакомого шампуром
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В подмосковной Кашире 33-летний мужчина заколол приятеля шампуром во время бытовой ссоры, после чего помог доставить пострадавшего в больницу, однако тот скончался от полученной травмы. О случившемся сообщает СК по Московской области.
Орудие убийства. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
«13 июня 2025 года подозреваемый, находясь в помещении дачного дома на берегу р. Ока, в ходе ссоры со знакомым нанёс мужчине удар шампуром в область груди. После произошедшего подозреваемый и очевидцы преступления отвезли пострадавшего в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался», — уточнили в ведомстве.
Дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство». Следователи допрашивают свидетелей и проводят осмотр места преступления. Подозреваемый свою вину не отрицает, он задержан. Скоро ему изберут меру пресечения.
Ранее в Москве мужчина упал на шампур во время поминок знакомого в бане. Его госпитализировали с травмой груди.