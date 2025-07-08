Как нас обманывают в аптеках: 5 секретных приёмов фармацевтов, о которых вы не знали

К сожалению, жестокие законы капитализма принуждают бизнес зарабатывать, чтобы выжить. Аптечного это тоже касается. В мире фармацевтики существует достаточно много «лазеек», при помощи которых на нас могут нажиться торговые сети. Здесь и далее мы будем использовать специфический жаргон фармацевтов-провизоров. Загадочный «первый стол» — это всего лишь окошко для выдачи препаратов. В народе провизора, который отдаёт вам лекарства, называют «первостольником». Рассказываем, как они могут вас обмануть (или попытаться).

Замена лекарств на биодобавки

Если вы пришли за лекарствами, а ушли с полным пакетом БАДов — это оно. Фото © РИА «Новости» / Виталий Аньков

Частый пример серой фармацевтической схемы — это продажа биодобавок. Вы можете прийти в аптеку с определённым списком лекарств, которые назначил врач. Но уже в процессе покупки вам будут как бы невзначай рекомендовать другие средства, которые лекарствами не являются. Это биологически активные добавки, или БАДы: витамины, железо, кальций, комплексы питательных веществ. Дело в том, что государство не регулирует наценку на такие товары, поэтому в некоторых аптечных сетях их могут продавать в пять раз дороже изначальной цены. Нетрудно догадаться, что главную прибыль магазин лекарств делает именно на них. Но биодобавки не являются лекарственными средствами. Они представляют собой препараты для обогащения рациона. Красноречивый пример: при отказе от мяса в организме появляется дефицит железа и витамина B12. БАДы помогут восполнить дефицит, но вылечить вас они не смогут.

Подмена препарата на дженерик

Если вместо привычного препарата вам продали дженерик, то вы столкнулись со схемой обмана. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Дженерики — это лекарственные средства, которые содержат в точности столько же действующего вещества, сколько в оригинальном препарате. Например, в оригинальном лекарстве содержится 50 миллиграмм вещества и вспомогательные добавки. В дженериках этого препарата тоже должно содержаться 50 миллиграмм вещества, но добавки могут отличаться. Кроме того, дженерики обычно меняют название препарата и дизайн коробки. Иногда дженерики могут быть даже дороже оригинала. На компьютере фармацевт видит все препараты с определённым действующим веществом и может выбрать, какой именно вам продать. В том числе исходя из его цены.

Продажа ненужного объёма

Вам могут предложить купить большую упаковку лекарства, даже если вам столько не нужно. Фото © РИА «Новости» / Игорь Зарембо

Во всех сферах продаж встречается недобросовестное меньшинство. И если фармацевт-провизор принадлежит к нему, то может попробовать убедить вас купить заведомо ненужный объём лекарства. Например, вам нужна упаковка из 25 таблеток, но на первом столе предложат банку, в которой лежит 50 штук, аргументируя это тем, что 25 таблеток таким образом можно купить дешевле. Часто это является правдой, но и вам зачастую столько лекарства просто не нужно. Зато общая сумма в чеке становится больше.

Махинации со сроком годности

«Первостольники» ни в чём не виноваты. Это порочная практика, распространённая по всей индустрии. Фото © РИА «Новости» / Алексей Сазонов

В обычных магазинах можно порой увидеть товары по скидке. И тут же обнаружить, почему эта скидка была назначена: срок годности подходит к концу. Эти законы современных продаж, к сожалению, работают даже в аптеках. «Первостольников» винить не в чем: как правило, это не их выдумка, а политика торговой сети. Вернее, почти всех торговых сетей. В итоге получается следующая ситуация: покупатель в последний момент выясняет, что лекарство станет просроченным через полгода, идёт обратно в аптеку жаловаться, «сливает негатив» на фармацевта-провизора, и ни один из них не может ничего изменить. Обычно в таких случаях требуется государственное урегулирование обращения «полупросроченных» лекарств, но и тут всё может пойти наперекосяк.

Сокрытие доступных лекарств по цене аналогов

Как правило, фармацевты и провизоры так не делают. Но в редких случаях можно натолкнуться на «великих комбинаторов». Фото © РИА «Новости» / Константин Михальчевский

Аналог лекарства — это то же самое, что и его дженерик. Они отличаются от оригинального препарата названием, дизайном коробки, а в редких случаях — составом добавок и количеством примесей. Бывают дженерики, которые стоят дороже оригинала, но чаще встречается классическая ситуация — аналог дешевле, особенно в том случае, если его произвели в вашей стране проживания. Предположим, вам нужен парацетамол. В кассовой программе на компьютере фармацевт видит, какой парацетамол дешевле, а какой дороже. И может продать вам обычный, а не «копеечный». А если вы знаете, какой именно дешёвый парацетамол вам нужен, можете получить ложные сведения о его отсутствии.