Как сложились судьбы победительниц конкурса «Мисс Россия» и чем теперь занимаются главные красотки страны

Конкурс «Мисс СССР» проводили с 1989-го по 1991-й. Ему предшествовало соревнование «Московская красавица» 1988 года. А ещё раньше, с 1929-го по 1939 год, российские эмигранты в Париже проводили свою «Мисс Россию». Там могли участвовать только девушки с паспортами беженцев. В 1939 году парижанам, видимо, резко стало не до красоты, так что история соревнования красавиц прерывается на долгие 49 лет. Зато нынешний конкурс «Мисс Россия» — правопреемник того самого, парижского, который оценивали в том числе Надежда Тэффи и Александр Бенуа. Рассказываем о лауреатках «Мисс России» и о том, как сложились их судьбы.

Анна Байчик — «Мисс Россия 93»

Анна Байчик — первая лауреатка конкурса красоты «Мисс Россия». Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин, © jf.spbu.ru

Доктор политических наук Анна Байчик родилась в 1977 году в Ленинграде. Она — победительница самого первого конкурса «Мисс Россия», проведённого в 1993 году. Чуть раньше Анна выиграла награду «Лицо шейпинга 93», вследствие чего и оказалась на всероссийском соревновании. Шейпинг — это система упражнений, которая позволяет менять форму тела. После конкурса «Мисс Россия» Анна Байчик появилась на «Мисс Вселенной 97», окончила журфак Санкт-Петербургского государственного университета, а с 2002 года стала там преподавать. Докторскую диссертацию Анна защитила в 2022 году.

Александра Петрова — «Мисс Россия 96»

Александра Петрова участвовала в конкурсе «Мисс Россия» в 1996 году. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Александра Петрова родилась 18 сентября 1980 года в Чебоксарах. Её воспитывали мама и бабушка. Уже с 14 лет девушка стала посещать школу моды, а потом — принимать участие в конкурсах красоты. В 1996 году финал «Мисс России» состоялся в Великом Новгороде, вся страна смотрела его в трансляции по «РТР». Это стало началом головокружительной карьеры: Александра побывала во многих странах мира, в 1997 году получала предложение о работе в Голливуде, но судьба распорядилась иначе, отправив девушку на конкурс «Мисс Вселенная 1999». После соревнований Александра Петрова вернулась в родные Чебоксары. В 16 сентября 2000 года, за два дня до юбилея, её жизнь трагически оборвалась. Александра, её бойфренд Константин Чувилин и его друг Радик Ахметов были убиты в ходе «разборок» местных авторитетов. Киллера так и не нашли.

Оксана Фёдорова — «Мисс Россия 2001»

Оксана Фёдорова участвовала в конкурсе в 2001 году и сделала головокружительную карьеру. Фото © ТАСС / Антон Денисов, Сергей Виноградов

Оксана Фёдорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Теперь она — юрист, оперная певица, филантроп и заслуженная артистка Российской Федерации. Но начиналось всё даже не на конкурсах красоты. В 1997 году Оксана окончила Псковскую школу милиции и поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ. Конкурс «Мисс Санкт-Петербург» она прошла с лёгкостью. И уже в звании старшего лейтенанта победила в «Мисс России 2001». А в 2002-м в Пуэрто-Рико «старлей» Фёдорова уже стала мисс Вселенной. Потом победительница вела программу «Спокойной ночи, малыши!» и снималась в сериале «Не родись красивой». В 2006-м получила звание майора. В 2020 году Оксана принимала участие в программе «Маска» в костюме Робота, а в 2023 году выпустила оперный альбом с произведениями классиков под названием «Колыбельная классика».

Татьяна Котова — «Мисс Россия 2005»

Татьяна Котова стала лауреаткой конкурса «Мисс Россия» в 2005 году. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев, Сергей Виноградов

Татьяна Котова родилась в посёлке Шолоховском Ростовской области 3 сентября 1985 года. В 2006 году она победила в конкурсе «Мисс Россия», набрав 53 процента голосов. А уже через два года её пригласили в группу «ВИА Гра». Но с 2010 года девушка преимущественно занимается сольной карьерой, с перерывом на работу в группе Queens, которая состояла из бывших вокалисток «ВИА Гры». Котова выступала с этой группой с 2016-го по 2017 год. Её последний альбом вышел в 2023-м.

Ирина Антоненко — «Мисс Россия 2010»

Ирина Антоненко участвовала в конкурсе в 2010 году. Титул «Мисс Россия» стал её наградой. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович, Вадим Тараканов

Ирина Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в городе Магдебурге. Это не русский город, он расположен на территории Германии, но вскоре семья Антоненко вернулась на родину — в Екатеринбург. Там они с братом посещали профильные кадетские классы. В 2008 году девушка поступила в Уральский финансово-юридический институт. В 2010 году она стала мисс Россией, получила в подарок около трёх миллионов рублей и часы из розового золота. А с 2011 года Ирина снимается в фильмах. Первым был «Фантом» Криса Горака и Тимура Бекмамбетова. В 2024 году Антоненко появилась в картине «Затерянные в Рио Браво». А в этом году, в 33 года, родила своего первенца.

Яна Добровольская — «Мисс Россия 2016»

Яна Добровольская участвовала в конкурсе «Мисс Россия» в 2016 году. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Карпухин

Яна Добровольская родилась 8 декабря 1997 года в Тюмени. С шести лет девушка занимается спортивными бальными танцами. В 2015 году вместе с командой «Формейшн Вера» стала чемпионкой Европы в этой дисциплине. На открытии зимних Олимпийских игр в Сочи Яна выступала в качестве приглашённого артиста. Поэтому конкурс «Мисс Россия» в 2016 году ей легко поддался. Победа в соревнованиях была для девушки обыденностью, поэтому она продолжила обучение в Тюменском государственном колледже искусств и окончила его в 2018 году по направлению «Хореография». А в 2019 году решила получить образование в Московском институте психоанализа, на психологическом факультете. В настоящее время госпожа Добровольская ведёт частную практику.

Валентина Алексеева — «Мисс Россия 2024»

Валентина Алексеева стала победительницей последнего на данный момент конкурса «Мисс Россия». Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viallentinka

Валентина Алексеева родилась 11 августа 2006 года в Чебоксарах. В 2023 году в её руках оказался трофей конкурса «Мисс Чувашия». Параллельно с учёбой на врача в Университете имени Н. И. Пирогова девушка завоевала титул «Мисс Россия 2024». А в ноябре прошлого года в Мексике представляла нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» и вошла в топ-12. Сейчас Валентина учится, занимается спортом и балетом. Она стала третьей уроженкой Чувашской Республики с титулом «Мисс Россия».