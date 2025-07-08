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8 июля, 11:47

«Зато как выстрелил»: Filatov & Karas рассказали о трудностях на пути к успеху

Основатели группы Filatov & Karas не считают себя известными персонами

Filatov &amp; Karas. Обложка © Wikipedia / Karasi05

Filatov & Karas. Обложка © Wikipedia / Karasi05

Авторы популярных ремиксов на песни «Пошла жара», Au Au и Amore море, goodbye, основатели группы Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин признались, что им было сложно пробиться на вершину музыкального Олимпа. Музыкантам, по их словам, потребовалось много лет, чтобы заработать «шанс на карьеру».

«Очень непросто было получить свой «шанс на карьеру». Мы много лет потратили, прежде чем выстрелил наш первый трек. Зато как выстрелил!» — подчеркнули артисты.

Они отметили, что смены составов давались особенно тяжело. Звёзды не стали бы менять участников группы, однако обстоятельства требовали иных решений. Зато со временем пришло понимание, как управлять музыкальным коллективом. Кстати, несмотря на успех, Филатов и Осокин не считают себя известными персонами.

«Мы бы не говорим о какой-то нашей популярности — тут, скорее, больше про популярность музыки, которую мы делаем», — отметили собеседники Леди Mail.

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Борис Эльфанд
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