Фанаты заподозрили Шастуна и его возлюбленную в тайной свадьбе

Фанаты популярного юмориста Антона Шастуна вновь заговорили о возможной помолвке артиста с его возлюблённой Ириной Кузнецовой. Поводом для обсуждений стали кольца, замеченные на безымянном пальце Шастуна и на руке Кузнецовой, которые напоминают обручальные.

Ирина активно делится счастливыми моментами в своем профиле в социальных сетях, однако на личные вопросы о статусе их отношений она предпочитает не отвечать. Шастун, звезда шоу «Импровизация» и «Громкий вопрос», также не спешит комментировать слухи, что только подогревает интерес поклонников.

История любви Шастуна и Кузнецовой началась в Воронеже, когда артист только начинал свою карьеру в юморе и не имел такой популярности, как сейчас. Четыре года назад он сделал Ирине предложение, но вскоре пара рассталась. Тем не менее спустя некоторое время они вновь сошлись, и их отношения, похоже, стали крепче.