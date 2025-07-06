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6 июля, 11:31

Фанаты заподозрили Шастуна и его возлюбленную в тайной свадьбе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anton.shastoon / irina_kuznetsova23

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anton.shastoon / irina_kuznetsova23

Фанаты популярного юмориста Антона Шастуна вновь заговорили о возможной помолвке артиста с его возлюблённой Ириной Кузнецовой. Поводом для обсуждений стали кольца, замеченные на безымянном пальце Шастуна и на руке Кузнецовой, которые напоминают обручальные.

Ирина активно делится счастливыми моментами в своем профиле в социальных сетях, однако на личные вопросы о статусе их отношений она предпочитает не отвечать. Шастун, звезда шоу «Импровизация» и «Громкий вопрос», также не спешит комментировать слухи, что только подогревает интерес поклонников.

История любви Шастуна и Кузнецовой началась в Воронеже, когда артист только начинал свою карьеру в юморе и не имел такой популярности, как сейчас. Четыре года назад он сделал Ирине предложение, но вскоре пара рассталась. Тем не менее спустя некоторое время они вновь сошлись, и их отношения, похоже, стали крепче.

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А вот популярный певец Shaman (Ярослав Дронов) от прямых ответов о свадьбе с Екатериной Мизулиной предпочитает увиливать. Он признался, что говорить о свадьбе рано и не стоить торопить события. При этом он считает, что Мизулина настоящая «находка». Она вкусно готовит и заботится о нём, встречает после тяжёлого рабочего дня в платье с готовым ужином.

Полина Никифорова
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