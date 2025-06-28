«С теплом приняла предложение»: Невеста Шепелева раскрыла детали их свадьбы
Екатерина Тулупова впервые рассказала о свадьбе с Дмитрием Шепелевым
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitryshepelev
Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова планируют пожениться летом 2025 года. Об этом сама Тулупова впервые рассказала в интервью, опубликованном журналом «Антенна».
«Дима никогда не разбрасывался словами, поэтому, когда этой зимой после новогоднего путешествия он так спокойно и нежно сказал: «Надо пожениться», я сразу поняла, что произошло что-то важное в его проживании нашей истории, и с теплом приняла предложение», — рассказала Тулупова.
Шепелев в интервью отметил, что не собирается устраивать пышную свадьбу для прессы. По его словам, пара неоднократно обсуждала предстоящее событие. То, что они планируют, по его мнению, сделает их счастливыми без игры на публику.
Напомним, шоумен Дмитрий Шепелев спустя 10 лет после смерти певицы Жанны Фриске решил вновь связать себя узами брака. Шепелев и Тулупова живут вместе с 2018 года. Встреча произошла в детском саду. Сначала подружились их дети, и уже благодаря им завязалось знакомство между родителями.