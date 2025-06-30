Дважды разведённый Shaman уклонился от ответа на вопрос о свадьбе с Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) приоткрыл завесу тайны об отношениях с главой «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. В интервью Борису Корчевникову на телеканале «Россия 1» он признался, что говорить о свадьбе рано и не стоить торопить события.

После того, как исполнитель заявил на всю страну об отношениях с Мизулиной, пару одолевали вопросами о свадьбе. Дронов всегда отвечал уклончиво, например, летом «не знаю какого года». Но теперь он дал понять, что в скором времени торжества не будет. По всей видимости, дело в прошлых отношениях. За спиной артиста два развода и это наложило свой след.

«Мы находимся на самом старте наших отношений, до этого дела пока ещё не дошло, но всё развивается. Тут ни в коем случае не нужно торопить события, вы ж понимаете, у меня за спиной два развода — это тоже такой момент… Поживём — увидим», — отметил Дронов.

При этом он считает, что Мизулина настоящая «находка». Она вкусно готовит и заботится о нём, встречает после тяжёлого рабочего дня в платье с готовыми ужином, что очень сильно не хватало Дронову. И с матерью Мизулиной у него сложились хорошие отношения.