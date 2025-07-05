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5 июля, 13:04

Александр Панайотов решил кардинально изменить стиль

Александр Панайотов признался, что хотел бы одеваться в русском стиле

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российский певец Александр Панайотов планирует кардинально изменить свой стиль. Об этом артист сообщил корреспонденту Пятого канала на закрытой презентации спектакля Алексея Франдетти «Пока горит сердце», премьера которого состоится в 2026 году.

Александр Панайотов решил кардинально изменить стиль. Видео © Пятый канал

Отвечая на вопрос о современных трендах музыкант рассказал, что заметил в социальных сетях возрождение интереса к традиционному русскому стилю, и эта тенденция его заинтересовала.

«Это очень интересно выглядит. Хотел бы домик в русском стиле», — рассказал артист.

Он также добавил, что в одежде ему подходит не всё, но, несмотря на это, хотел бы попробовать носить, например, косоворотку. Артист подчеркнул, что в этом направлении есть над чем поработать, но задача сложнее из-за особенностей его внешности.

Панайотов назвал главные отличия русских от американцев
Панайотов назвал главные отличия русских от американцев

Ранее Александр Панайотов, выступавший в ярком образе Вождя на шоу «Маска», назвал проект «самым волшебным приключением» в своей жизни. Артист признался, что не ожидал триумфа. Кроме того, Панайотов отметил, что за время участия в шоу успел проникнуться симпатией к своему сценическому костюму и даже подружился с ним.

Александра Мышляева
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