Российский певец Александр Панайотов планирует кардинально изменить свой стиль. Об этом артист сообщил корреспонденту Пятого канала на закрытой презентации спектакля Алексея Франдетти «Пока горит сердце», премьера которого состоится в 2026 году.

Александр Панайотов решил кардинально изменить стиль. Видео © Пятый канал

Отвечая на вопрос о современных трендах музыкант рассказал, что заметил в социальных сетях возрождение интереса к традиционному русскому стилю, и эта тенденция его заинтересовала.

«Это очень интересно выглядит. Хотел бы домик в русском стиле», — рассказал артист.

Он также добавил, что в одежде ему подходит не всё, но, несмотря на это, хотел бы попробовать носить, например, косоворотку. Артист подчеркнул, что в этом направлении есть над чем поработать, но задача сложнее из-за особенностей его внешности.