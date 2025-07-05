Александр Панайотов решил кардинально изменить стиль
Александр Панайотов признался, что хотел бы одеваться в русском стиле
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Российский певец Александр Панайотов планирует кардинально изменить свой стиль. Об этом артист сообщил корреспонденту Пятого канала на закрытой презентации спектакля Алексея Франдетти «Пока горит сердце», премьера которого состоится в 2026 году.
Александр Панайотов решил кардинально изменить стиль. Видео © Пятый канал
Отвечая на вопрос о современных трендах музыкант рассказал, что заметил в социальных сетях возрождение интереса к традиционному русскому стилю, и эта тенденция его заинтересовала.
«Это очень интересно выглядит. Хотел бы домик в русском стиле», — рассказал артист.
Он также добавил, что в одежде ему подходит не всё, но, несмотря на это, хотел бы попробовать носить, например, косоворотку. Артист подчеркнул, что в этом направлении есть над чем поработать, но задача сложнее из-за особенностей его внешности.
Ранее Александр Панайотов, выступавший в ярком образе Вождя на шоу «Маска», назвал проект «самым волшебным приключением» в своей жизни. Артист признался, что не ожидал триумфа. Кроме того, Панайотов отметил, что за время участия в шоу успел проникнуться симпатией к своему сценическому костюму и даже подружился с ним.