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24 февраля, 11:10

"Теплота душевная": Панайотов назвал главные отличия русских от американцев

Панайотов: В США чувствуешь себя пустым местом, людям безразличны твои проблемы

На концерте, посвящённом 90-летию со дня рождения Василия Ланового "Гордиться славою своих предков", музыкальный исполнитель Александр Панайотов поделился мнением о том, что россияне отличаются от других народов своей всеобъемлющей любовью. Путешествующий по разным странам артист отметил, что нигде не встречал такой же душевности, как у граждан России.

"Любовь ко всему: к Родине, к ближнему, к маме, к своей половинке второй, к близкому, к делу, которое ты делаешь. Всё это теплота душевная. Потому что там, я заметил, когда был в Америке на гастролях, там какая-то обезличенность и какая-то меркантильная вечная погоня за наживой, за деньгами, за карьерой", — рассказал он в беседе с 5-tv.ru.

По словам певца, в Америке складывается впечатление, что ты пустое место, а окружающим людям совершенно безразличны твои проблемы. При этом в России даже незнакомцы могут найти что-то общее и поддержать в трудной ситуации, что очень ценно, отметил Панайотов.

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А ранее чемпион мира по плаванию Андрей Минаков заявил, что в США слишком грязно и много эмигрантов. Он отметил, что жить там не очень безопасно, добавив, что сейчас страны, которые когда-то шли впереди планеты всей, совсем не такие. На сегодняшний день Россия в плане безопасности и комфорта намного превосходит их.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Мышляева
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