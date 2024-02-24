"Теплота душевная": Панайотов назвал главные отличия русских от американцев

На концерте, посвящённом 90-летию со дня рождения Василия Ланового "Гордиться славою своих предков", музыкальный исполнитель Александр Панайотов поделился мнением о том, что россияне отличаются от других народов своей всеобъемлющей любовью. Путешествующий по разным странам артист отметил, что нигде не встречал такой же душевности, как у граждан России.

"Любовь ко всему: к Родине, к ближнему, к маме, к своей половинке второй, к близкому, к делу, которое ты делаешь. Всё это теплота душевная. Потому что там, я заметил, когда был в Америке на гастролях, там какая-то обезличенность и какая-то меркантильная вечная погоня за наживой, за деньгами, за карьерой", — рассказал он в беседе с 5-tv.ru.

По словам певца, в Америке складывается впечатление, что ты пустое место, а окружающим людям совершенно безразличны твои проблемы. При этом в России даже незнакомцы могут найти что-то общее и поддержать в трудной ситуации, что очень ценно, отметил Панайотов.