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6 января, 18:12

"Россия 90-х": Пловец из РФ пожаловался на грязь и эмигрантов в США

Российский пловец Минаков заявил, что в США "происходит Россия 90-х"

Проживающий в Соединённых Штатах чемпион мира по плаванию Андрей Минаков заявил, что в Европе и США слишком грязно и много эмигрантов. По словам российского спортсмена, это делает данные регионы небезопасными для проживания.

"Если говорить о безопасности, это очень хороший вопрос. Кто бы что ни говорил, но и на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х", — сказал Минаков в беседе с РИА "Новости".

Сейчас 21-летний Минаков учится в Стэнфордском университете в США. Он двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем, а также чемпион мира на короткой воде 2021 года в эстафете.

А ранее российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о своих эмоциях от родины после жизни в США. Спортсменка призналась, что соскучилась по народу и гостеприимству.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Мышляева
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