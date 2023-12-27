В Госдуме выступили против уголовного преследования уехавших из России спортсменов
Депутат Журова предложила взыскать компенсацию с уехавших из РФ спортсменов
Уголовное преследование спортсменов, которые уехали из России и стали выступать за другие страны, является бессмысленным занятием. Однако можно взыскать компенсацию за вклад государства в развитие их карьеры. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
"У нас и пять лет назад, и десять, и пятнадцать уезжали спортсмены. Но чаще всего — в страны СНГ. Конкуренция в российской сборной была так высока, что выступать за нашу страну они не могли, приходилось уезжать в Узбекистан, Киргизию, Грузию. Причём и там они не занимали первые места, просто выступали, продолжая при этом тренироваться в России со своими тренерами", — указала олимпийская чемпионка в беседе с "Лентой.ру".
По её словам, те, кто уехал в Европу или Америку, мало чего там добивались. Вместе с этим Журова считает, что в будущем можно проработать возможность взыскания компенсации с уехавших спортсменов, ведь они получали зарплату в России, а государство в них вкладывалось.
Ранее Лайф писал, что МВД России объявило в розыск российских шпажистов Виолетту и Сергея Бида, уехавших в США. Офицеру Росгвардии и сотруднице Минобороны может грозить до десяти лет лишения свободы по статье "Самовольное оставление части или места службы".
ТАСС / Сергей Фадеичев