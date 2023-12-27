В Госдуме выступили против уголовного преследования уехавших из России спортсменов

Уголовное преследование спортсменов, которые уехали из России и стали выступать за другие страны, является бессмысленным занятием. Однако можно взыскать компенсацию за вклад государства в развитие их карьеры. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

"У нас и пять лет назад, и десять, и пятнадцать уезжали спортсмены. Но чаще всего — в страны СНГ. Конкуренция в российской сборной была так высока, что выступать за нашу страну они не могли, приходилось уезжать в Узбекистан, Киргизию, Грузию. Причём и там они не занимали первые места, просто выступали, продолжая при этом тренироваться в России со своими тренерами", — указала олимпийская чемпионка в беседе с "Лентой.ру".