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Регион
Опубликовано 27 декабря 2023, 15:26

В Госдуме выступили против уголовного преследования уехавших из России спортсменов

Депутат Журова предложила взыскать компенсацию с уехавших из РФ спортсменов

Уголовное преследование спортсменов, которые уехали из России и стали выступать за другие страны, является бессмысленным занятием. Однако можно взыскать компенсацию за вклад государства в развитие их карьеры. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

"У нас и пять лет назад, и десять, и пятнадцать уезжали спортсмены. Но чаще всего — в страны СНГ. Конкуренция в российской сборной была так высока, что выступать за нашу страну они не могли, приходилось уезжать в Узбекистан, Киргизию, Грузию. Причём и там они не занимали первые места, просто выступали, продолжая при этом тренироваться в России со своими тренерами", указала олимпийская чемпионка в беседе с "Лентой.ру".

По её словам, те, кто уехал в Европу или Америку, мало чего там добивались. Вместе с этим Журова считает, что в будущем можно проработать возможность взыскания компенсации с уехавших спортсменов, ведь они получали зарплату в России, а государство в них вкладывалось.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Дарья Нарыкова
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