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7 июля, 08:34

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд перестали скрывать свой роман

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд перестали скрывать свои отношения. Об этом сообщает Super. Как пишет издание, на прошедшем в Санкт-Петербурге в выходные VK Fest, парочка ходила, держась за руки, и обменивалась влюблёнными взглядами.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд. Видео © Telegram / Super

Ранее бывшая девушка Дмитриенко блогерша Саша Айс не смогла остаться в стороне от известия о его новом романе с актрисой Анной Пересильд. Она призналась, что до сих пор тяжело переживает их разрыв и выразила беспокойство за чувства новой избранницы артиста. Кроме того, она осторожно намекнула на то, что роман Вани и Анны может не продлиться долго.

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Напомним, о романе 19-летнего Вани и 16-летней дочери Юлии Пересильд стало известно после их появления на церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025». В Сети также появилось видео, на котором Дмитриенко целует Пересильд возле ресторана в день её рождения.

Никита Никонов
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