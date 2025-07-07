Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд перестали скрывать свой роман

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд перестали скрывать свои отношения. Об этом сообщает Super. Как пишет издание, на прошедшем в Санкт-Петербурге в выходные VK Fest, парочка ходила, держась за руки, и обменивалась влюблёнными взглядами.

Ранее бывшая девушка Дмитриенко блогерша Саша Айс не смогла остаться в стороне от известия о его новом романе с актрисой Анной Пересильд. Она призналась, что до сих пор тяжело переживает их разрыв и выразила беспокойство за чувства новой избранницы артиста. Кроме того, она осторожно намекнула на то, что роман Вани и Анны может не продлиться долго.