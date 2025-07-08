Зумеры вслед за Кадышевой открыли хиты Татьяны Булановой
Буланова — о своей популярности у зумеров: «В моде и музыке всё повторяется»
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Тенденция, ранее замеченная у Надежды Кадышевой, теперь наблюдается и у Татьяны Булановой — её творчество привлекает внимание поколения Z. Концерты певицы все чаще посещают молодые люди, не помнящие времена её оглушительного успеха или родившиеся намного позже. В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова поделилась своим мнением о внезапно возникшем интересе к её музыке.
По её мнению, в моде и музыке всё повторяется — то, что было забыто, возвращается, когда о нём вспоминают. Певица допустила, что причиной такого возрождения популярности стали социальные сети, где одна из её песен стала вирусной. Это, по её мнению, повлекло за собой узнаваемость и других её работ.
«Какие-то хиты прошлого использовали в современном кино для молодёжи, они услышали и подсели на них. Всё, песня и исполнитель снова в топе», — заявила артистка.
Буланова не исключила возможности корректировки цен на билеты на свои концерты, учитывая растущий спрос.
Как писал Life.ru, Кадышева обогнала по популярности Shaman и Бузову, теперь её гонорары за выступления на крупных площадках достигают внушительных сумм. Ходят слухи, что певица намерена достичь уровня оплаты, который ранее покорялся только Алле Пугачевой. Однако не все коллеги по цеху рады такому взлёту. В частности, Юрий Лоза считает, что нынешняя популярность Кадышевой обусловлена не столько её творчеством, сколько другими факторами. В то же время Надежда Бабкина выступила в защиту Кадышевой, которую, по её мнению, незаслуженно критикуют за её успех у молодого поколения.