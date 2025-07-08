Зумеры вслед за Кадышевой открыли хиты Татьяны Булановой

Тенденция, ранее замеченная у Надежды Кадышевой, теперь наблюдается и у Татьяны Булановой — её творчество привлекает внимание поколения Z. Концерты певицы все чаще посещают молодые люди, не помнящие времена её оглушительного успеха или родившиеся намного позже. В беседе с Общественной Службой Новостей Буланова поделилась своим мнением о внезапно возникшем интересе к её музыке.

По её мнению, в моде и музыке всё повторяется — то, что было забыто, возвращается, когда о нём вспоминают. Певица допустила, что причиной такого возрождения популярности стали социальные сети, где одна из её песен стала вирусной. Это, по её мнению, повлекло за собой узнаваемость и других её работ.

«Какие-то хиты прошлого использовали в современном кино для молодёжи, они услышали и подсели на них. Всё, песня и исполнитель снова в топе», — заявила артистка.