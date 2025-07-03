Стримы, мерч и зумеры-танцоры: Кадышева меняет формат работы на волне хайпа

Народная артистка России Надежда Кадышева на новой волне популярности решила переформатировать свою команду. Суперзвезде отечественной эстрады приходится выступать намного больше, чем раньше, да и аудитория сильно расширилась. Чтобы быть ближе к молодому поколению фанатов, 66-летняя певица запустила стримы с концертов, а также планирует продавать мерч.