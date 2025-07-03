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3 июля, 13:43

Стримы, мерч и зумеры-танцоры: Кадышева меняет формат работы на волне хайпа

Kp.ru: Надежда Кадышева планирует продавать мерч и делать стримы с концертов

Надежда Кадышева. Обложка © VK / Надежда Кадышева

Надежда Кадышева. Обложка © VK / Надежда Кадышева

Народная артистка России Надежда Кадышева на новой волне популярности решила переформатировать свою команду. Суперзвезде отечественной эстрады приходится выступать намного больше, чем раньше, да и аудитория сильно расширилась. Чтобы быть ближе к молодому поколению фанатов, 66-летняя певица запустила стримы с концертов, а также планирует продавать мерч.

Кроме того, по данным kp.ru, Кадышева расширила состав ансамбля «Золотое кольцо», пригласив молодых танцоров. А чтобы соответствовать современным требования рынка, команда звезды пополнилась и новыми менеджерами. А ещё певица обновила сценические костюмы.

Суперкары и квартиры на сотни миллионов: Как Надежда Кадышева и её семья разбогатели на хайпе зумеров
Суперкары и квартиры на сотни миллионов: Как Надежда Кадышева и её семья разбогатели на хайпе зумеров

Примечательно, что Кадышева уже обошла Shaman и Бузову по популярности. Теперь певица получает многомиллионные гонорары за стадионные концерты. Артистка даже планирует замахнуться на гонорар, покорившийся лишь Примадонне.

Борис Эльфанд
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