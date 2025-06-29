Королева зумеров Кадышева планирует замахнуться на гонорар, покорившийся лишь Примадонне

В карьере певицы Надежды Кадышевой произошёл настоящий ренессанс — её гонорары взлетели до 20 миллионов рублей за выступление. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов, отметив, что такие суммы раньше могла требовать за свой концерт разве что Алла Пугачёва.

Благодаря активному присутствию в соцсетях Кадышева сумела привлечь молодую аудиторию, которая скупает билеты на её концерты с невероятной скоростью. Этот всплеск популярности отразился и на стоимости её выступлений, что вызвало зависть в кругах шоу-бизнеса.

«Да, действительно, сейчас ценник у Надежды Никитичны 20 млн рублей. Кто захочет заказать её, заплатят и 30, 40 и даже 50 млн рублей. У нее сейчас вторая слава, вторая жизнь, популярность именно у молодёжи», — пояснил Дворцов.

Тем не менее продюсер уверен, что это её потолок. По его мнению, певица уже достигла максимума и стала новой Примадонной отечественной сцены. Тем более звание после отъезда Пугачёвой из РФ вполне можно оспорить.